廣達寫最旺首季 下半年AI伺服器強勁成長

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（中央社記者江明晏台北15日電）代工大廠廣達第1季「三率三升」，淨利年增近9成，寫下最旺首季紀錄，廣達看好，AI伺服器今年下半年會啟動強勁成長動能，估可貢獻伺服器營收逾50%的占比；而未來數季筆電的貢獻將下降，占營收30%左右。

廣達今天舉行法人說明會，公布首季財報，合併營收新台幣2589.39億元，季減10.1%、年減2.7%，本期淨利120.68億元，季增17.4%、年增86.4%，每股盈3.13元，本期淨利、每股盈餘（EPS）皆創歷史同期新高，寫下最旺首季紀錄。

值得注意的是，廣達「三率三升」，毛利率8.48%，較去年第4季的8.06%成長，也較去年同期的6.6%躍升，營業利益率4.52%、淨利率4.66%，均優於去年第4季和去年同期。

廣達說明，第1季筆記型電腦（NB）出貨量達1050萬台，較去年第4季成長1%，較去年同期則下滑2.8%，淡季的出貨量遠優於原先預期個位數的百分比季度減幅。

廣達指出，第1季營收下降，來自NB平均價格下降，以及非筆電產品線在淡季銷售不佳所致，但毛利較去年同期大幅成長24.9%，毛利率為8.48%，提升的主因是公司產品組合調整、出貨量增加，以及有利的匯率走勢。

首季中，廣達NB營收貢獻不到總體的40%，預期未來數季筆電對公司營收的貢獻將進一步下降，至年度總營收的30%左右。

觀察資本支出，廣達指出，將持續聚焦在具有成長潛力的產品線，尤其是AI伺服器及汽車應用，第1季資本支出主要用於海外製造基地採購設備和擴廠，廣達董事會已核准對美國子公司增資約1億美元用於滿足營運需求及擴充產能，回應客戶對AI基礎建設的龐大需求。

展望第2季，廣達指出，雖然NB第1季出貨量超乎預期，但整體消費市場仍低迷，對今年筆電需求保持審慎樂觀態度，預期第2季出貨量將較第1季有個位數百分比的成長，雖然部分OEM客戶正準備在下半年推出AI PC，但AI PC的需求前景仍具不確定性，預期初期的AI筆電需求會先在企業市場浮現，而消費性需求則緩步跟上，廣達對AI PC帶動的換機升級潮樂觀。

此外，廣達表示，因應AI伺服器產品線拉高平均售價，以及對應的高階AI應用需求，隨著新產品上市，預期研發費用會從第2季開始逐季增加，利潤率將面臨一些壓力。

伺服器業務方面，廣達指出，AI伺服器需求自去年下半年開始逐步浮現，但由於GPU供應受限，隨著供應情況改善，預期第2季AI伺服器將成長，下半年會啟動強勁的成長動能，主因是雲端資料中心持續大舉投資建置AI基礎設施，對AI市場持續成長抱持高度信心。

廣達財務長楊俊烈在法說會上表示，從2024年下半年開始，AI伺服器專案進度將出現加速擴增，出貨時間則會看個別專案需求，儘管伺服器整體業務成長動能，會被伺服器需求放緩抵銷，但看好AI伺服器出貨會領先所有其他產品線，年成長率將達到顯著的雙位數百分比成長，估計可貢獻伺服器營收逾50%。

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汽車業務方面，廣達指出，電動車需求因庫存調整、高通膨及經濟環境而轉弱，仍預期2024年汽車業務將維持雙位數百分比成長，但成長率會比去年低，長期仍對汽車智慧化成長前景保持樂觀。

而新一代的AI伺服器架構，自從3月以來就廣受討論，楊俊烈回應，從供應商和客戶的角度來看，新架構呈現出更高的供應集中度和進入門檻；對於法人提問，廣達是否已經成為GH200供應鏈的一分子，楊俊烈則表示，不針對任何特定產品做評論，但強調廣達相當瞭解客戶需求，確保傳輸速度和流量都能達到最佳化，這是贏得訂單的關鍵因素。（編輯：翟思嘉）1130515