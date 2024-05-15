曾宇謙挑戰自我 首度舉行布拉姆斯專場音樂會

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）柴可夫斯基小提琴國際大賽銀獎得主曾宇謙持續朝國際樂壇前進之餘，今年也將在台灣首次舉行全場作曲家布拉姆斯專場音樂會，他說時候到了，希望可以挑戰自我，帶給樂迷更多自己的體會。

曾宇謙今天接受媒體訪問時表示，這次的曲目過去都曾出現在他自己不同的音樂會上，「可能現在心境更成熟，對樂曲更有共鳴，樂譜就像電影，年輕時候看與後來再看，肯定有不同的體悟與更深的理解。」

曾宇謙這次獨奏會將演奏布拉姆斯「G大調第一號小提琴奏鳴曲」、「A大調第二號小提琴奏鳴曲」以及「d小調第三號小提琴奏鳴曲」，再加上選自F.A.E奏鳴曲的「c小調詼諧曲」。布拉姆斯創作小提琴奏鳴曲不多，但這3首卻成為布拉姆斯的室內樂代表作，也是小提琴奏鳴曲裡的經典之作。

其中「第一號小提琴奏鳴曲」曲風優雅，並且潛藏淡淡哀愁，曾宇謙說，這首描繪雨滴，有春天的氣息，「但我覺得這首情感內斂平淡，多一分怕太油，少一分又薄，這首最難詮釋。」

曾宇謙說，「第二號小提琴奏鳴曲」比起第一號，曲風更加壯麗，宛如在教堂虔誠祈禱的感覺，快板慢板相互交錯；「第三號小提琴奏鳴曲」則有著各種抒情傷感的情緒，旋律情緒明確。曾宇謙說他15歲初接觸，最喜歡「第三號」；20歲則變心，喜歡「第二號」；即將邁入30歲，反而最喜歡「第一號」。

「小時候不太喜歡布拉姆斯，但現在已經可以體會布拉姆斯用樂音書寫人生的偉大之處。」曾宇謙說這幾首樂曲過去在寇蒂斯音樂院都曾跟老師亞倫．羅桑（Aaron Rosand）上過課，「老師總給我他自己的樂譜，上面密密麻麻的記號，如果我照譜上演奏，老師還會反問我，『這是誰的版本？』，這讓我很驚訝。」

曾宇謙說這件事讓他體會到，布拉姆斯的小提琴奏鳴曲宛如鏡子，隨著自己的體會與歷練，演奏時就會散發不同的光芒，「即使是亞倫．羅桑，他每次的演奏也都不同，但都很有韻味，我自己很喜歡。後來我試著上課聽老師的想法，學起來；回到家之後再自己思考，作出自己的音樂。」

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曾宇謙不諱言，他很懷念20世紀的小提琴家，從海飛茲、帕爾曼到慕特，每個人都有自己音樂上的個人強烈色彩，光聽錄音就可以知道是誰演奏，曾宇謙也有自己的追求，「我會繼續努力，希望我也可以創造更有辨識度的琴音。」

「曾宇謙的布拉姆斯」音樂會將於5月31日及6月1日在台北國家音樂廳，6月2日在高雄衛武營音樂廳。鋼琴家為羅漢．德．希爾法（Rohan De Silva）。（編輯：陳政偉）1130515