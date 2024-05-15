梅莉史翠普獲坎城榮譽金棕櫚獎：感激你們沒有厭倦我的臉

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（中央社坎城14日綜合外電報導）坎城影展（Cannes Film Festival）今天晚間開幕，大會頒發榮譽金棕櫚獎給好萊塢明星梅莉史翠普（Meryl Streep），梅姨則在領獎時笑說，「感謝大家沒有厭倦我這張臉」。

綜合法新社與路透社報導，梅莉史翠普戴著黑框眼鏡、穿著簡單俐落的白色禮服上台時，現場觀眾紛紛起立鼓掌致敬。法國明星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）以一襲紅色連身裙為梅莉史翠普引言。

茱麗葉畢諾許試圖控制自己呼吸，並以感咽語調介紹梅莉史翠普，她致詞時表示梅莉史翠普「改變了我們看待電影界女性的方式」，「不過妳卻不會把自己搞的很嚴肅，像我一樣」。

法國明星茱麗葉畢諾許（左）為梅莉史翠普（右）引言。（美聯社）

74歲的梅姨接過獎座時也開玩笑說，「我很感激你們沒有厭倦我這張臉」。這位獲獎無數的女星，演出作品包括「捉神弄鬼」（Death Becomes Her）、「媽媽咪呀！」（Mamma Mia!）與「鐵娘子：堅固柔情」（The Iron Lady）等。

梅姨感謝了許多人，並感性地表示：「我母親往往是對的，她曾跟我說『女兒啊，妳會明白的，一切都來去匆匆』，她說得一點也沒錯，唯一例外的就只有我的致詞長度。」

今年坎城影展將於5月25日閉幕，屆時也將頒發榮譽獎給「星際大戰」（Star Wars）系列片之父喬治盧卡斯（George Lucas）。

今年影展開幕片是法國片「第二幕」（The Second Act，暫譯）。除此之外，影迷也渴望看到恐怖片大師大衛柯能堡（David Cronenberg）的「裹屍布」（The Shrouds，暫譯），以及義大利名導保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）新作「帕特諾普」（Parthenope，暫譯）。

影展中最熱門的影片無疑是「大都會」（Megalopolis，暫譯）。這部由資深導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）自費製作的史詩片，眾人期待能否與他1970年代的傑作媲美，當時他憑著「現代啟示錄」（Apocalypse Now）和「對話」（The Conversation）兩度獲得金棕櫚獎。

今年坎城影展評審團在「Barbie芭比」（Barbie）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）擔任主席下，要從22部競賽片挑出最高榮譽金棕櫚獎得主。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130515