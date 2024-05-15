彰化議員指補教狼師解職又回任 質疑教育處失職

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（中央社記者吳哲豪彰化縣15日電）民進黨彰化縣議員許雅琳今天在議會質詢時指出，1名補習班教師跟男學生有不當肢體接觸，還傳訊息詢問有沒有想他，這名教師雖不適任，被補習班解職後又回任，質疑縣府教育處失職。

彰化縣議會第20屆第3次定期會議程安排縣政質詢，彰化縣長王惠美率領縣府一級局處長列席備詢，民主進步黨彰化縣議員許雅琳在質詢時，指1名在補習班擔任安親班的男教師有問題。

許雅琳說，有家長向她反映，這名男教師對男學生有不當身體接觸行為，也會傳訊息詢問學生有沒有想他或是要求學生不能拋棄他，而男教師還會買價值新台幣數千元的遊戲點數給學生，當學生跟別人玩在一起時，男教師還會吃醋，禁止男學生和同學互動。

許雅琳說，補習班業者向教育處通報男教師為不適任教師，並跟家長說會請老師離職，教育處4月7日也說接到通報，男教師已被解職。

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許雅琳指出，家長發現，這名男老師已被解職，卻疑似因補習班缺教師被找回來任教，教育處沒有掌握情況有疏失，她要求教育處在最短時間內，完成對縣內補習班的稽查，避免再有學生受害。

彰縣府教育處長蔡金田則說，對於議員揭露的個案會馬上進行稽查；縣府教育處也發布新聞，說明下午已派員至補習班稽查，如現場資料與全國補習班資訊管理系統陳報的教職員名冊不符，將依「違反補習及進修教育法事件統一裁罰基準」裁罰15至25萬元，命令限期改善，如果未改善者，按次處罰；必要時將要求停止招生或廢止短期補習班立案。（編輯：謝雅竹）1130515