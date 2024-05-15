高雄鐵路立體化 北高擬設台積電、青埔2車站

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）民進黨立委許智傑、李昆澤、李柏毅等人今天考察高雄交通建設，許智傑提及，爭取楠梓產業園區增設台積電站，一出站就是台積電，未來高雄、屏東民眾搭火車就能到台積電上班。

高雄市推動鐵路立體化延伸橋頭、大寮，預估地下化總經費破千億元，根據簡報內容，該計畫預計增設台積電站、橋頭青埔站等2個通勤站，將於今年底完成可行性評估，明年報請中央爭取經費。

許智傑今天在台鐵鳳山車站視察時指出，正在爭取台積電出來最近的地方設一台鐵車站，未來鳳山、屏東人要去台積電上班就不用轉捷運，直接搭火車一車就可通到台積電。

交通局表示，鐵路地下化後為高雄帶來便利交通，但市區部分鐵路未立體化的路段，不僅發展受阻、交通動線紊亂，高雄市政府已進行「左營-橋頭鐵路立體化」計畫，研擬解決鐵路分割地方道路問題。

交通局評估鳳山至九曲堂鐵路立體化計畫，從大智陸橋前鳳山出口段延伸至大樹區九曲堂車站東側台29線，全長7.5公里；初估地下化方案經費468億元、高架化方案經費143億元，評估後庄、九曲堂等2座車站立體化，並增設1座通勤車站，串聯楠梓、仁武、和發等產業園區。

交通部次長林國顯回應，明年補助高雄市近新台幣2000萬元經費，進行鳳山至九曲堂鐵路立體化計畫可行性評估，未來立體化延伸橋頭、大寮採高架化或地下化，將尊重專業評估、地方意見。許智傑接受媒體聯訪時表示，多數民眾希望是地下化，因可減少噪音、破壞景觀等問題。（編輯：黃世雅）1130515