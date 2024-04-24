立院交通委員會考察澎湖 王國材：強化秋冬觀光效益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣24日電）交通部長王國材今天指示觀光署應積極行銷澎湖觀光特色，增加澎湖秋冬觀光與經濟效益，透過一系列主題活動及優質景點設施服務，以嶄新旅遊意象延長澎湖觀光效益，打造澎湖成為國際觀光景點。

立法院交通委員會民進黨立委許智傑、楊曜等人今天抵澎考察交通與觀光建設，王國材率次長林國顯、航政司長韓振華、觀光署長周永暉及民航局長何淑萍、澎管處長洪志光、澎湖航站主任邱永昇等人員，陪同考察澎湖觀光發展與充足空運航班運能執行情形。

立法院交通委員會抵澎後，分別視察小門地質探索館等觀光據點，並在漁翁島遊客服務中心進行澎湖觀光發展與充足空運航班運能會議，並了解觀光署漁翁島濱海國際亮點基地、主題觀光活動，以及民航局針對澎湖航線運能及航空站旅運服務設施改善相關規劃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王國材肯定觀光署及民航局對澎湖觀光發展及空運運輸服務的努力，並指示觀光署應積極行銷澎湖觀光特色，有效串聯澎湖在地觀光產業，增加澎湖秋冬觀光與經濟效益，透過一系列主題活動及優質景點設施服務，以嶄新旅遊意象，延長澎湖觀光效益打造澎湖成為國際觀光景點。

針對澎湖航班運能，王國材指示民航局密切注意澎湖航線機位供需狀況，適時協調航空公司增開航班或放大機型，並檢討精進澎湖、七美、望安3座機場服務設施，滿足在地鄉親及旅客交通需求，帶動澎湖國際及國內旅遊市場發展。（編輯：陳仁華）1130424