聶澤賽金領軍 大都會歌劇院管弦樂團首次訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）紐約大都會歌劇院將舉行首次亞洲巡演，由音樂總監亞尼克．聶澤-賽金親自領軍，與女高音莉賽特．奧羅佩薩（Lisette Oropesa）來台演出兩場，展現充滿歌唱性與戲劇張力的音樂盛宴。

紐約大都會歌劇院成立於1883年，以古諾歌劇「浮士德」拉開序幕，見證無數歷史性首演，至今已成表演藝術、戲劇和文化的重要殿堂。演出歌劇時，他們隱身樂池中與歌手們共同歌唱，演出管弦樂時，他們躍上舞台，與拉赫曼尼諾夫、魯賓斯坦、帕爾曼、紀辛等頂尖音樂家同台演出。

2018年9月，亞尼克．聶澤-賽金（Yannick Nézet-Séguin）正式成為紐約大都會歌劇院第3名音樂總監，他表示那是他人生中最快樂的一天。早在2012年，聶澤-賽金便擔任北美五大之一的費城管弦樂團音樂總監，並以2年時間成功帶其走出破產低潮，創造浴火重生的傳奇，可以想見聶澤-賽金出色的指揮內涵與營運手腕。

聶澤-賽金表示，這次亞洲巡演的曲目反映了大都會歌劇院的風格，「以及我的個人色彩」。聶澤-賽金將帶來上任大都會歌劇院音樂總監第一個重要製作華格納「漂泊的荷蘭人」序曲；聶澤-賽金也將帶來馬勒「第五號交響曲」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據牛耳藝術的新聞資料，紐約大都會歌劇院管弦樂團6月29日音樂會曲目包括華格納「漂泊的荷蘭人」序曲、萊茵斯朵夫改編德布西「佩利亞斯與梅麗桑德」組曲、古諾兩首選自「羅密歐與茱麗葉」的「啊～我想活在陶醉的夢裡」以及「愛情給我勇氣」以及布拉姆斯「c小調第一號交響曲」。

6月30日則將帶來當代作曲家蒙哥馬利「獻給所有人的讚美詩」、莫札特「我去向何方」、「貝雷尼斯，旭日東昇」以及壓軸馬勒「升c小調第五號交響曲」。（編輯：陳政偉）1130515