本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

國台辦懲戒5名嘴 陸委會：言論自由是普世價值

2024/5/15 17:40（5/15 17:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社）
示意圖。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北15日電）中國大陸國台辦今天點名5位台灣政治評論員實施「懲戒」。陸委會回應，言論自由是普世價值，中共對於表達不同意見的台灣人恐嚇威脅，顯示北京對於自身體制與治理缺乏信心。

大陸委員會（陸委會）15日下午透過書面表示，言論自由是普世價值，台灣人民的言論自由受到中華民國憲法及法律的明文保障。

陸委會強調，中共對於表達不同意見的台灣人民及其家人恐嚇威脅，這種落伍、迂腐的手法，突顯北京對於自身體制與治理缺乏信心，除此以外，不具任何實質意義，企圖也不會得逞。

陸委會呼籲中共要更有自信地面對、理解崇尚自由、民主、多元價值的台灣社會，以尊重、務實的態度推動兩岸交流，如此才有助於兩岸良性互動。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華稱，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息。

陳斌華還稱，「他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒」。（編輯：楊昇儒）1130515

延伸閱讀
國台辦出手「懲戒」台名嘴 被點名者皆曰光榮勳章賴清德上任前 國台辦揚言將推出懲獨法律措施開放福建遊馬祖後 中國將實施線上補發入台證一週內第2次 福建海警又赴金門海域巡查
陳斌華
金門士官仍遭滯留 陳玉珍：正辦理停役程序五月天重返北京鳥巢 假唱風波下執法單位將現場監管
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：