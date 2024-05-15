國台辦懲戒5名嘴 陸委會：言論自由是普世價值

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（中央社記者李雅雯台北15日電）中國大陸國台辦今天點名5位台灣政治評論員實施「懲戒」。陸委會回應，言論自由是普世價值，中共對於表達不同意見的台灣人恐嚇威脅，顯示北京對於自身體制與治理缺乏信心。

大陸委員會（陸委會）15日下午透過書面表示，言論自由是普世價值，台灣人民的言論自由受到中華民國憲法及法律的明文保障。

陸委會強調，中共對於表達不同意見的台灣人民及其家人恐嚇威脅，這種落伍、迂腐的手法，突顯北京對於自身體制與治理缺乏信心，除此以外，不具任何實質意義，企圖也不會得逞。

陸委會呼籲中共要更有自信地面對、理解崇尚自由、民主、多元價值的台灣社會，以尊重、務實的態度推動兩岸交流，如此才有助於兩岸良性互動。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華稱，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息。

陳斌華還稱，「他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒」。（編輯：楊昇儒）1130515