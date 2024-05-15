苗栗通霄日落大道最佳視角將至 攝影人蓄勢待發

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣通霄「日落大道」因太陽移動軌跡，夕陽由道路正中央沉入海中的最美時刻將至，在地攝影工作者指出，預估這個週末會是最佳觀賞時機，近日已有許多民眾前往試拍。

苗栗縣通霄鎮台61線西濱公路銜接台1線的新埔聯絡道，因面對大海加上地形高低落差，可將無敵海景盡收眼底，日落時分，夕陽緩緩沉入海形成絕美景致，被譽為「日落大道」，更獲選2019台灣最美10大景觀公路，成為熱門拍照景點，苗栗縣文化觀光局更為此爭取中央補助新台幣1200萬元建置第1期貨櫃景觀台。

通霄在地攝影工作者張文煥告訴中央社記者，因為太陽移動軌跡的關係，夏至前、後有2次拍攝日落大道「懸日」美景的最佳時機，通常在5月中下旬以及7月下旬，落日會由聯絡道正中間緩緩沉入海。

張文煥今天前往試拍，儘管雲層稍厚，但夕陽餘暉照映在海面，呈現一片金黃絢爛，依舊美不勝收。

張文煥預估，這兩天到週末應該會是夕陽從路面正中央沉沒入海的最佳視角，今天也有許多來自各地的攝影玩家到場，人潮絡繹不絕。（編輯：林恕暉）1130515