吳德榮：乾冷空氣南下北部局部15度 21日起留意劇烈天氣

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（中央社記者張雄風台北16日電）根據氣象署網站，今天平地最低溫為苗栗縣西湖鄉攝氏13.3度。氣象專家吳德榮說，今明2天乾空氣南下、加上輻射冷卻，北台灣有局部15度；21至23日對流發展，留意劇烈天氣發生。

根據中央氣象署網站，今天平地最低溫為苗栗縣西湖鄉13.3度；其他縣市部分，基隆市七堵區14.5度、台北市文山區及新北市瑞芳區皆為15.4度、桃園市大溪區15.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率。

溫度方面，吳德榮說，今明白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大，清晨因「輻射冷卻」加成，北台灣部分平地最低溫降至15度、甚至更低。

吳德榮指出，18、19日高壓迴流，白天仍晴熱，午後山區偶有局部陣雨的機率；20日白天偏熱，水氣增多，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，21至23日西南風增強、配合梅雨季第3波滯留鋒徘徊，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，這3天因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，應續觀察模式調整。（編輯：方沛清）1130516