吳德榮：冷空氣加輻射冷卻 17日前北部防15度低溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮今天說，17日前的清晨因北方高壓帶來乾冷空氣及輻射冷卻加成，北台灣平地低溫可能降至攝氏15度以下；未來1週至10天雖有熱帶擾動醞釀、但發展緩慢無侵台機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面在巴士海峽，白天各地雲量仍多，北部及部分山區偶有局部短暫雨的機率；北台灣偏涼，北部氣溫約15至24度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至20日鋒面已南移在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮提醒，明天至17日清晨，因「輻射冷卻」加成，北台灣平地最低溫將降至15度、甚至更低。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬，未來1週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展緩慢，並無侵台機率；其他各國模式亦有類似模擬，仍需持續觀察。（編輯：方沛清）1130514