吳德榮：各地仍有局部降雨 晚間天氣陸續好轉

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（中央社記者余曉涵台北13日電）氣象專家吳德榮指出，今天鋒面快速南下，各地仍有局部降雨，今天晚上起天氣陸續好轉，明天起到19日各地晴朗穩定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天鋒面快速南下，各地仍有局部陣雨或雷雨，應注意較大雨勢，今晚由北而南、天氣好轉，降雨停歇，今日北台明顯轉涼，亦應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，14日至19日鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率，白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。15日到17日的清晨，因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至攝氏15度左右。

另外，吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展很緩慢；其他各國模式亦有類似的模擬，需繼續觀察。（編輯：李亨山）1130513