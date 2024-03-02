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落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景[影]

2024/3/2 12:48（3/2 13:16 更新）
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日本兵庫縣明石市一處天線塔1日出現圓形天線與落日重疊後看似大貓熊頭部的「夕陽大貓熊」奇景。（圖取自twitter.com/jstm135e）
日本兵庫縣明石市一處天線塔1日出現圓形天線與落日重疊後看似大貓熊頭部的「夕陽大貓熊」奇景。（圖取自twitter.com/jstm135e）
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本兵庫縣明石市一處天線塔昨天出現圓形天線與落日重疊後看似大貓熊頭部的「夕陽大貓熊」奇景，這是當地時隔7年再度出現完美形狀的「夕陽大貓熊」。

日本放送協會（NHK）報導，明石市立天文科學館觀景台每年3月及10月都會舉辦觀賞活動，讓民眾觀看落日與天線塔重疊後出現的「夕陽大貓熊」特殊景觀。

「夕陽大貓熊」的臉部由落日構成，而天線塔圓形天線分別成為大貓熊的眼睛及耳朵。

這場觀賞活動經抽籤僅開放約20人入館，他們在晚間6時之前看到時隔7年的完美「夕陽大貓熊」，邊歡呼邊拍下難得奇景。

參與活動的小學男童說，「夕陽大貓熊」的眼睛又上又下的變化很可愛。剛好慶祝80歲大壽的老婦人說，她從一週前就開始關注氣象預報，一直很期待，「能看到『大貓熊』真的非常感動，感覺未來也能過得很健康」。

明石市立天文科學館主任中島正登也很感動，他說，時隔7年再度看到這麼清楚的形狀，令人感慨萬分，「這種感動很特別，希望未來也能繼續舉辦這種活動」。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1130302

#日本
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