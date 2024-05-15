河南深夜颳大風釀災情 強度達中度颱風

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（中央社台北15日電）中國河南省昨天深夜遭大風侵襲，局部地區最大陣風來到12至13級，強度達中度颱風。社群影片顯示，大批農作物、路樹被吹倒，有行人被路燈砸中不幸死亡；還有數噸重的石雕被吹倒後壓扁汽車。

社群影片顯示，河南發布大風黃色預警後，不少民眾昨天深夜在睡夢中被陣陣強風驚醒。在鄭州市，狂風大作捲起滾滾黃沙，夜市被掀翻，帳篷、桌椅、碗筷紛飛。

天亮後，鄭州全城都是落葉，不少大樹被連根拔起；河南多處小麥田被吹倒，有網友嘆，「明明還有一個多月就要豐收了，一晚上小麥全倒了」。

綜合大河網、新京報等陸媒報導，河南鎮平縣一根路燈在大風中倒塌，當場砸中一名騎自行車經過的路人；被砸中的路人已無生命跡象。

此外，鎮平縣一處石雕在大風中被吹倒，砸中一輛白色轎車。目擊者薛先生稱，事發時颳大風，砸中轎車的石雕有數噸重，汽車車身被砸扁，所幸當時車內沒有人。

河南省氣象局今天召開新聞發布會，說明14日晚間的大風天氣發生的原因及監測情況。

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據通報，14日晚上8時至15日早上8時，河南省淮河以北出現大範圍強風天氣，大部分出現8到10級大風；新鄉西北部、鄭州西部、許昌北部局部地區12到13級，已達到中度颱風的強度。其中，極大風速出現在鞏義市的山川站，達到每秒38.1公尺。

河南省氣象台首席預報員徐文明表示，此次風力較強的原因是前期氣溫較高，有較強的不穩定能量。14日河南全省最高氣溫普遍為32到35度；另一方面是因為高空冷槽引導強冷空氣南下，地面冷鋒快速南壓，在河南造成大風並觸發對流，冷空氣大風和強對流大風疊加導致風力較強。（編輯：楊昇儒）1130515