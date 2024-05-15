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大同第1季獲利年增41% 連續12季獲利

2024/5/15 20:05
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（中央社記者潘智義台北15日電）大同公司今天表示，集團整體營運穩健成長，同時業外受惠於新台幣貶值的匯兌利益挹注，第1季歸屬於母公司淨利新台幣6.42億元，年增41.51%，每股盈餘0.28元，年成長40%。

大同透過新聞稿指出，第1季合併營收108.2億元，年減2.71%，歸屬於母公司淨利6.42億元，每股盈餘0.28元，連續12個季度呈現獲利。

大同強調，優化產品結構、減降營運成本，推升第1季營業毛利率達19.27%，高於2023年全年毛利率的16.03%。

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大同說明，雖然集團第1季因電子代工事業群受到淡季影響，導致合併營收較去年同期微幅下降，然而隨著事業群積極轉型與開發趨勢產品，未來成長性可期。

另外，大同將資產活化、電力事業、新能源事業視為長期發展重心，接著將有芙蓉大樓資產活化利益認列、變壓器產能增產與CCV特高壓電纜新產線投產；外部淨零商機包含電網強韌基礎建設、能源轉型電力與節能系統設備需求、數位轉型人工智慧（AI）應用、光儲合一海外拓展，以及綠電轉供需求趨強，皆可望持續推升今年營收。（編輯：林興盟）1130515

#大同
#芙蓉大樓
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