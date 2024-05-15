曾獲金鐘特別貢獻獎 名製作人陳君天病逝享耆壽92歲

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（中央社記者洪素津台北15日電）資深電視製作人陳君天在2022年獲得第57屆金鐘獎節目類特別貢獻獎，今天下午病逝，生前知名代表作為「一寸河山一寸血」系列中國抗日戰爭紀錄片。

陳君天上台領取金鐘獎節目類特別貢獻獎時，曾表示非常感謝，並幽默說：「（特別貢獻獎影片）帶子把我想講的話都講完了。」一路走來的他不畏影視環境近年遭中國威脅利誘，如今病逝，令影視圈遺憾。

陳君天在1980年獲得電視台獎勵環遊世界，之後陸續推出「論語」、「無限關懷」等節目，一共在金鐘獎獲得17項電視大獎，不少影視明星首次登上螢光幕就是在他製作的綜藝節目，對於台灣電視影響極大。

陳君天的兒子陳心問向媒體證實他父親的死訊，「感謝您的關心。家父陳君天，已於今日下午3時19分仙逝，享年92歲。我刻正在洛杉磯工作，預計下週返台與家人討論後決定時間。」（編輯：陳清芳）1130515