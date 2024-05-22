中尾彬辭世享壽81歲 曾參演麻辣教師GTO
2024/5/22 12:54（5/22 13:24 更新）
（中央社東京22日綜合外電報導）曾演出「麻辣教師GTO」等人氣日劇的日本資深男星中尾彬，今天傳出16日因心臟衰竭過世，享壽81歲。其妻為女星池波志乃，兩人鶼鰈情深為外界周知。
日本產經新聞報導，中尾彬出身千葉縣，曾經為學畫遠赴法國巴黎留學，回到日本後加入劇團，並在1964年以演員身分正式出道。
中尾彬曾在電影「本陣殺人事件」飾演主角金田一耕助，也多次在平成年代的哥吉拉系列電影中登場。
朝日新聞報導，中尾彬是在5月16日因心臟衰竭過世。中尾彬曾在「麻辣教師GTO」等人氣日劇中演出，2019年也在電影「飛翔吧！埼玉」中飾演東京都知事。（譯者：黃名璽）1130522
延伸閱讀日本聲優TARAKO病逝享壽63歲 為小丸子配音34年深受喜愛鳥山明68歲辭世遺願謝絕弔唁 七龍珠機器娃娃作品風靡整個世代日本男星寺田農癌逝享壽81歲 曾為天空之城反派配音八代亞紀過世享壽73歲 日本演歌天后淚戀一曲走紅
- 中尾彬辭世享壽81歲 曾參演麻辣教師GTO2024/05/22 12:54
- 2024/05/15 19:54
- 2024/05/15 01:38
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
曾獲金鐘特別貢獻獎 名製作人陳君天病逝享耆壽92歲