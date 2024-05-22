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中尾彬辭世享壽81歲 曾參演麻辣教師GTO

2024/5/22 12:54（5/22 13:24 更新）
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日本資深男星中尾彬16日過世。（圖取自古館Project網頁furutachi-project.co.jp）
日本資深男星中尾彬16日過世。（圖取自古館Project網頁furutachi-project.co.jp）
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（中央社東京22日綜合外電報導）曾演出「麻辣教師GTO」等人氣日劇的日本資深男星中尾彬，今天傳出16日因心臟衰竭過世，享壽81歲。其妻為女星池波志乃，兩人鶼鰈情深為外界周知。

日本產經新聞報導，中尾彬出身千葉縣，曾經為學畫遠赴法國巴黎留學，回到日本後加入劇團，並在1964年以演員身分正式出道。

中尾彬曾在電影「本陣殺人事件」飾演主角金田一耕助，也多次在平成年代的哥吉拉系列電影中登場。

朝日新聞報導，中尾彬是在5月16日因心臟衰竭過世。中尾彬曾在「麻辣教師GTO」等人氣日劇中演出，2019年也在電影「飛翔吧！埼玉」中飾演東京都知事。（譯者：黃名璽）1130522

#哥吉拉
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