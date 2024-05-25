前公視、華視董事長趙雅麗辭世 家屬盼不要流淚

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（中央社記者王心妤台北25日電）前公視、華視董事長趙雅麗的家屬今天證實她於21日過世，並表示趙雅麗從去年11月開始對抗胰臟癌，對抗病魔到最後一刻；對於趙雅麗的辭世，家屬希望大家不要流淚而是送上祝福。

趙雅麗的家屬今天在臉書發文表示，趙雅麗已於21日過世，她是最好的太太、媽媽，也是學生眼中最愛的老師，而這些至親好友的照顧豐富了她的人生，「媽媽總說這一生她有多麼的幸福，受到這麼多人的愛與照顧才得以擁有並實踐自己想要的一切。謝謝大家在媽媽生前對她的照顧和關愛。」

貼文指出，趙雅麗從去年11月開始就在對抗胰臟癌，她也勇敢抗戰到最後一刻，現在已經沒有了病痛，「請至親好友們千萬不要為媽媽流淚，媽媽最後的心願就是希望大家都能身體健康幸福快樂圓滿、勇敢成為自己並活出自己。」

公視對中央社記者表示，對趙雅麗女士的辭世感到不捨，並感謝她在董事及董事長任內，首開製作口述影像版節目之先河，服務視障朋友所做出的付出及貢獻。

趙雅麗經歷豐富，除了擁有美國俄亥俄州立大學攻讀大眾傳播，擁有碩、博士學位，回台後投入教職並在淡江大學任教，2011年，公視董事會決議通過趙雅麗出任公視及華視董事長職位，隔年1月，華視召開董事會議，通過她兼任總經理。

趙雅麗專長在大眾傳播、文化創意產業、跨符號研究、人際溝通訓練等，她長期致力視聽障服務等社會公益，創立「口述影像發展協會」，在淡江大學任教時也曾獲頒教育部優良教師獎、中華傳播學會傑出論文獎等。（編輯：陳政偉）1130525