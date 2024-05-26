「小小世界」知名作曲家理查薛曼過世 享耆壽95歲

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導） 迪士尼公司今天宣布，譜寫出「小小世界」且替「歡樂滿人間」和「森林王子」寫過歌的理查薛曼（Richard Sherman）過世，享耆壽95歲。

綜合路透社和法新社報導，迪士尼（Walt Disney Co）發布訃告表示，理查薛曼在加州比佛利山（Beverly Hills）一間醫院因「年齡相關性病症」過世。

理查薛曼與2012年亡故的胞兄羅伯（Robert Sherman）過去是大名鼎鼎的寫歌組合「薛曼兄弟」（the Sherman Brothers），理查薛曼且被視為迪士尼內部創作核心的一環。

在非迪士尼電影中， 薛曼兄弟也曾替1968年熱門兒童片「飛天萬能車」（Chitty Chitty Bang Bang）寫過歌曲。

兄弟倆名列當代最「多產」作詞作曲之林。他們寫過200多首歌曲，9度入圍奧斯卡金像獎，並成功摘過2座小金人和3座葛萊美獎，並在長達數十年職業生涯中締造24張金唱片和白金唱片紀錄。

根據美國唱片業協會（RIAA）定義，金唱片代表50萬張專輯銷售量，白金唱片則代表100萬張。

出自兄弟倆之手的佳作包括「小小世界」（It's a Small World）、1967年動畫片「森林王子」（The Jungle Book）中的「我要像你一樣」（I Wan'na Be Like You），以及1964年歌舞片「歡樂滿人間」（Mary Poppins）中的Supercalifragilisticexpialidocious、Chim Chim Cher-ee以及Spoon full of Sugar等。

迪士尼公司執行長艾格（Bob Iger）在聲明中說：「我們永遠感激理查在世界留下的印記，並向他的家人致以最誠摯的哀悼。」

迪士尼說：「這兄弟二人的作品仍舊是迪士尼抒情之音的精髓。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130526