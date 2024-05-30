雷驤逝世享壽85歲 創作橫跨多領域曾獲金鼎獎金爵獎金鐘獎

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（中央社記者王寶兒台北30日電）集作家、畫家、影像工作專長於一身的雷驤29日逝世，享壽85歲。他一生著作橫跨小說、散文、繪畫書等，累積字數達300萬字，創作能量豐沛，4月仍可見他在臉書提筆悼念已故好友張照堂。

雷驤 雷驤小檔案 出生地：上海

生日：1939年12月12日

學歷：台北師範學院藝術科

經歷：小學教師、紀錄片導演、電視影集製作人、畫家、作家、國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所兼任教授 曾製作「映像之旅」、「作家身影」等多部電視影集，履獲電視金鐘獎。亦著有「愛染五葉」、「文學漂鳥」等散文集、「島嶼殘念」、「流動的盛宴」等繪畫散文集，並曾獲中國時報小說推薦獎及台北文化獎。 曾以散文集「悲情布拉格」獲得出版金鼎獎。 曾以繪畫散文集「單色風情」獲插圖金爵獎。 看更多 關閉 女兒為音樂人雷光夏，雷光夏經紀人轉達雷驤家屬聲明，雷驤29日傍晚因多重疾病合併呼吸衰竭，在家人陪伴、聊天與歌聲中安詳離世。雷驤熱愛生命、創作，被學生與家人深愛。雷驤逆反於時代，有自由的靈魂，如今輕快飛奔而去，之後將有告別追思儀式。

雷驤在1939年出生於上海，畢業於省立台北美術師範學院藝術科，曾任小學教師、電視節目製作人，跨界文學、美術與電影，是公認的全方位藝文創作者。他自1967年發表首部小說「犬」後，一生累積著作達36本，國家攝影文化中心在2021年推出「台灣攝影家：雷驤」，被雷驤於自序中認定為第37本書。

雷驤在2016年曾因身體狀況入院治療，在加護病房住了59天，自此鮮少出席公開活動。作家廖玉蕙與雷驤相識數十年，她今天接受中央社記者訪問表示，多年前自畫友聚會認識雷驤，定期便會與雷驤一家人聯絡，前陣子得知雷驤病症近日復發後持續關心，因此從雷驤的親屬得知雷驤已於29日傍晚逝世。

「台灣攝影家：雷驤」專書為雷驤認定的第37本書，也是他首度回顧個人歷史的著作。主筆梁秋虹於書中指出，在國家圖書館典藏史料中，雷驤圖文手稿重達16公斤，寫作之餘則持續探索圖像各種表現類型，速寫、彩墨、插繪、版畫等，還有電視紀錄片導演身分，一生共編導製作近300部作品。

雷驤曾獲金鼎獎、金爵獎、金鐘獎等不同領域榮譽肯定，2018年獲得台北文化獎。除創作不輟外，更長年投入美學教育，曾任職於國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所兼任教授，並於各地社區大學與偏鄉小學深耕美術課程，致力將美學融入生活。（編輯：戴光育）1130530

「台灣攝影家：雷驤」專書為雷驤認定的第37本書，也是他首度回顧個人歷史的著作。（圖取自國家攝影文化中心網頁ncpi.ntmofa.gov.tw）