前國代黃昭凱辭世 府：賴總統深表哀痛不捨

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（中央社記者溫貴香台北1日電）前國代黃昭凱今天辭世，享壽82歲。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德敬佩黃昭凱早年即奮不顧身投入民主運動，投注畢生心力為民主深化而努力；賴總統對黃昭凱辭世深表哀痛不捨，也將傳承民主先行者精神，堅定守護台灣民主。

民進黨立委林俊憲晚間在臉書發文表示，永遠的民主先行者與前輩黃昭凱，今天蒙主寵召離世。他的名字，在台南常聽電台的朋友一定不陌生，都親切叫他「Uncle 凱」。

林俊憲說，黃昭凱從1980年代就參與黨外運動，與鄭南榕一起衝撞體制，一生以平反228為己任，曾任2屆國大代表，見證台灣從威權到民主，堪稱「台灣民主史的活字典」。

林俊憲指出，黃昭凱也是總統賴清德，從政之路最重要的導師之一，在5月26號，賴總統和他曾一起私下前去探望，為病危之際的黃昭凱祈禱。

他表示，黃昭凱一定很欣慰，在生命的最後一刻，見到這麼多新一代台灣人，勇敢站出來，捍衛前輩們一輩子奮鬥而來的民主成果，讓畢生努力沒有白費。

林俊憲說，「Uncle凱，請你放心，台灣就交給我們了，我們會把她完好無缺的，繼續交給未來世世代代的台灣人」。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德敬佩黃昭凱早年即奮不顧身投入民主運動，率先倡議平反228、推動族群平權，更致力照顧美麗島受難家屬等，投注畢生心力為民主深化而努力，是台灣重要的民主啟蒙前輩。

對於黃昭凱辭世，郭雅慧說，賴總統深表哀痛不捨，也將傳承民主先行者精神，堅定守護台灣民主。（編輯：林克倫）1130601