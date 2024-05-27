廖繼斌推估228死難人數僅1200人 陳儀深：嚴重低估

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（中央社記者吳昇鴻、葉素萍台北27日電）前228國家紀念館館長廖繼斌今天表示，處理任何歷史悲劇應還原當時環境，且要由人性出發，官方出版的「228事件真相與轉型正義研究報告」推估死難人數1萬2000人並不精確，他推估死難約1200多人。

國史館長陳儀深受訪回應，廖繼斌推估的死難人數1200人，其基礎是從1995年開始228基金會受理的補償申請名單而來，那是將近半個世紀之後，必須有受難親屬活著、必須能舉證且通過審查的名單，常識可知這是嚴重低估的數字。

廖繼斌上午召開「官方紀錄中228事件死難人數初探」座談會表示，薛化元指死難人數達1萬2000人，但真實證據在何處，不能只憑「何漢文見聞記」資料就認為2月28日那一天就死了4999人，而實際死難人數為多少，在官方檔案中也沒有精確紀錄。

廖繼斌說，歷年有向政府申請賠償的人數，死亡686人、失蹤181人，其中扣除61人是白色恐怖案件重複的，若加上當年補錄死亡受難者名單300人，再加上學者許雪姬所做口述歷史受難名單等，他推估228事件死難人數約1200多人。

前228國家紀念館館長廖繼斌（圖）27日上午在台大校友會館舉行「官方紀錄中228事件死難人數初探」記者會，質疑「228事件真相與轉型正義研究報告」一書中的死難人數有誤。中央社記者吳家昇攝 113年5月27日

研究228事件的文史工作者張若彤在座談會表示，官方的228事件報告有雙重標準、定義荒謬、邏輯不通、錯誤過多等問題，且報告提到外省人的傷亡，卻不談被暴民殺害的外省人。

228事件紀念基金會董事長薛化元接受中央社記者訪問時回應，當時寫文章目的本來就不是要估算228事件真的死亡多少人，而是從官方資料、當事人的回憶來看他們提到死亡多少人，把它做個整理，這才是文章目的。

國史館長陳儀深表示，基金會2021年出版的研究報告第11章由薛化元及其助理合撰，是在討論「官方紀錄中」的死難人數，並不是要認證或定調確切的死亡人數。

他說，何漢文是228事件期間就來台考察的監察委員，不是路人甲或一般的新聞記者，何漢文寫的「見聞紀略」當然有參考價值。

台灣史學者、台北教育大學名譽教授李筱峰受訪表示，廖繼斌當過228基金會執行長，官方報告用的是廖繼斌當年任內的資料，「現在突然要翻供是什麼意思？」

李筱峰說，1947年3月16日香港青年知識雜誌說，「當局以武力彈壓，弄得死傷萬人以上」；紐約時報3月29日透過南京記者所發新聞，標題是Formosa killings are put at 10000（福爾摩沙有1萬人被殺）；6月20日上海「時與文」週刊報導，這次事件中，台灣犧牲了幾萬同胞。李筱峰反問，「上海的報紙難道會故意膨脹數字？」（編輯：黃國倫）1130527