國史館出版義光教會人物訪談錄 盼促進了解林宅血案

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（中央社記者溫貴香台北11日電）林宅血案發生44週年，監察院請法務部重啟調查，當年林宅血案案發地點已變成義光教會，國史館將於18日舉行「義光教會相關人物訪談錄」新書發表。其中包括監委田秋堇的訪談，詳敘背景、發現凶案的一手經過，內容深刻感人。

國史館18日下午舉行上半年新書發表暨座談會，其中，「義光教會相關人物訪談錄」一書備受矚目，書中訪問已故牧師高俊明的太太高李麗珍，當年高俊明、高李麗珍在林宅血案發生後趕到醫院為倖存的林奐均禱告，高李麗珍並參與後續義光教會的籌設等相關事宜，義光教會歷任牧師包括監委田秋堇等人。

國史館長陳儀深在新書中以「在受難之地彰顯公義之光」為題作序表示，1980年的林宅血案是台灣史上一道深深的傷痕。時任台灣省議員的林義雄因1979年12月美麗島事件被捕後，家中年邁的母親林游阿妹以及雙胞胎女兒林亮均、林亭均竟於隔年2月28日慘遭殺害，造成社會極大震撼，也為民主運動前景蒙上一層暴力與血腥的陰霾。

序文說，田秋堇身為凶案第一位發現者，她對於案件的背景、發生經過，以及如何在血案中救下唯一倖存的林奐均，敘述十分生動感人。她在事後更對此事充滿了自責與不捨。她說，如果早一點到，是不是雙胞胎就不會遇害。民主化運動也可說是在挽救更多無辜的生命，「我們應該可以做得更好」。

陳儀深表示，為探究林宅血案的歷史真相，在新近出版的「美麗島事件史料彙編」中， 專門整理了一冊林宅血案相關檔案史料。事隔多年，此案輪廓雖呼之欲出但詳情依然未明，成為歷史懸案。

他表示，義光教會的成立始於為林家解除經濟困境的初衷。牧師鄭兒玉、長老李勝雄、高李麗珍等人，準備買下林宅成立教會。各地捐款蜂擁而來，許多人擔心政治壓力不願留下姓名，北門教會牧師陳宇全勇敢出面接受捐款，再轉交給義光教會。

陳儀深說，義光教會的成立，集結了海內外眾人的力量，可以說是林宅血案這道傷口癒合的開始。義光教會不僅提供受難者得到人情溫暖的場所，也使受難者家屬更能勇敢走過坎坷路。

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他表示，義光教會成立以來，積極參與、支援各項政治與社會運動，無役不與，義光教會並致力於社區關懷工作。這種溫暖胸襟與高潔的宗教精神，正是國史館口述歷史工作所應該記錄下來的。

他希望透過 「義光教會相關人物訪談錄」的出版，讓國人同胞都能瞭解這一段苦難的歷史；在林義雄家宅舊址彰顯「上帝公義之光」，最終達到記取教訓、促成和解、凝聚共識的目標。（編輯：郭無患）1130511