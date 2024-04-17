國史館合辦學術論壇 討論台灣比利時群體認同議題

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（中央社記者賴于榛台北17日電）國史館、台灣歷史學會、比利時新魯汶大學今天合辦「認同：20-21世紀台灣與比利時的歷史視角」學術論壇。國史館館長陳儀深說，比利時歷史經歷不同國家統治，與其現今荷語區、法語區等組成有相當關聯。

由比利時台北辦事處、比利時法語文化區國際關係總署主辦，國史館、台灣歷史學會、比利時新魯汶大學合辦「認同：20-21世紀台灣與比利時的歷史視角」學術論壇今天在國史館大禮堂舉行。

陳儀深致詞時表示，比利時的歷史歷經奧地利統治、法國統治、荷蘭統治，以及19世紀的獨立運動還有20世紀的德國入侵，這些歷史過程與今天比利時國家的北部荷語區、南部法語區的組成現況，應該有相當關聯。

陳儀深說，而台灣歷經外來統治也有所影響，二戰後的台灣常有所謂4大族群，也就是福佬、客家、外省人、原住民族，這些其實是為了朝向「台灣民族」的形成，有它的建構性（constructive）。

他表示，台灣民主化的過程，可以說就是解決政治、經濟、利益分配，以及文化權等過程，換句話說，儘管已經有一個事實國家的存在，也有共同遵守的憲政秩序，但是台灣內部認同分歧仍然會在一些時刻變成困擾，當然也與外部因素息息相關。

陳儀深也說，雖然台灣與比利時在1971年後並無正式邦交，但是在經貿和文化方面的交流還是相當密切，且20多年來，比利時國會也通過不少對台灣友好的決議，包括支持台灣參與世界衛生大會（WHA）或是世界衛生組織（WHO）等等。

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台灣歷史學會副理事長陳翠蓮致詞時則表示，台灣長期以來因為政治經濟因素，似乎跟美日關係密切，與歐洲接觸較少，但隨著國際經濟情勢變化，台歐往來密切，必須要有更多了解，期盼這場論壇能是理解台灣與比利時的重要起點。

她說，台灣民主化30年以來，因為不同群體對政治認同看法分歧，且在民主化的時代，面對的情況也愈來愈複雜，因此今天對談比利時與台灣的認同，很重要是需觀看其他國家如何面對認同問題與應對處理，期盼給台灣帶來啟發。（編輯：翟思嘉）1130417