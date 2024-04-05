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陳儀深：日本國立公文書館來信關懷花蓮強震

2024/4/5 21:10（4/5 22:06 更新）
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國史館長陳儀深（左）3月底曾赴日本國立公文書館討論國家檔案保存議題，並贈書給公文書館長鎌田薰（右），台日因此結緣，鎌田薰也在4日來信關懷花蓮震災情形。（國史館提供）中央社記者賴于榛傳真 113年4月5日
國史館長陳儀深（左）3月底曾赴日本國立公文書館討論國家檔案保存議題，並贈書給公文書館長鎌田薰（右），台日因此結緣，鎌田薰也在4日來信關懷花蓮震災情形。（國史館提供）中央社記者賴于榛傳真 113年4月5日
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（中央社記者賴于榛台北5日電）國史館館長陳儀深今天說，3月底曾訪問日本國立公文書館，結下台日情誼，公文書館館長鎌田薰在花蓮強震後也即刻來信關懷，表態願協助台灣重建。

強震襲花蓮，受到國際關注。陳儀深今天透過文字說明指出，3月底曾率國史館人員赴日本國立公文書館舉行座談會交流，討論國家檔案如何保存管理等議題，會後雙方互贈禮物，國史館送出「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」書冊。

陳儀深說，日本國立公文書館館長鎌田薫昨天來信關懷花蓮地震情形時指出，日本民眾永遠記得2011年東日本大地震和最近的能登半島地震時，台灣人給予日本的支持，因此除慰問國史館人員是否安好，也表態願意協助重建工作，希望台灣方面隨時告知。

陳儀深指出，他回信說，地震後的台北，一切如常，花蓮災情則陸續傳出，大家都同感焦灼與關切，目前搶救等相關工作仍在進行中，政府將繼續盡最大努力，保護台灣所有人的安全。

陳儀深還說，台灣和日本長年在區域發展上成為彼此重要夥伴，衷心期盼共享普世價值的國家能緊密合作，深化「台日友好」的厚實情誼，讓台灣和日本，成為區域合作共榮的典範。（編輯：林興盟）1130405

#日本
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