日本箱根中正堂24項文物捐國史館 「中正劍」吸睛

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本富士產經集團所營運的雕刻之森美術館有一座中正堂，收藏與故總統蔣公等有關的文物，今天在東京舉行捐贈包括「中正劍」等24項文物給國史館的儀式，國史館長陳儀深致謝。

位於日本神奈川縣箱根町的雕刻之森美術館由公益財團法人雕刻之森藝術文化財團與富士產經集團營運，今天在位於東京港區白金台的駐日代表處舉行捐贈「中正堂」文物暨「鹿內信隆先生個人史料」儀式，駐日代表謝長廷、國史館長陳儀深、產經新聞前會長熊坂隆光、雕刻之森藝術文化財團常務理事玉木英二等出席。

雕刻之森藝術文化財團捐贈給國史館的是有關蔣介石的文物等24項，包括故總統蔣公（蔣介石）在任黃埔軍校校長期間頒給畢業生的佩劍「中正劍」、蔣公在日留學筆記、軍事日記等。

雕刻之森美術館設有彰顯蔣介石對日本作出貢獻的中正堂，是在台北的中正紀念堂成立的前2年設立的。中正堂是產經新聞社1970年代連載「蔣介石秘錄」（從1974年8月起連載2年4個月）後，由獲得中華民國（台灣）贈勳的產經新聞社當時的社長鹿內信隆設立，收藏與蔣介石有關文物，及後來當上總統的蔣介石之子蔣經國及政要所贈的文物共81項。

熊坂隆光致詞時說：「日台之間包括日本統治台灣的時間在內有長達百年的歷史，民間文化交流深厚，產經新聞與富士產經集團一貫地尊重自由民主等共同的價值觀，不管時代變遷、國際局勢或不同政權更迭，我們很重視鄰人台灣。不管什麼情勢，我們一貫地在台灣設有報導據點，一直持續報導台灣事情的唯有日本產經新聞。」

他表示，1970年代產經新聞在當時的社長鹿內信隆指示之下，長期連載蔣介石秘錄，除了內容有歷史價值外，日本讀者也因此將關注台灣，建立了日台關係的基石。以此蔣介石秘錄的連載為契機，台灣方面送給日本各種文物，做為日台文化交流的印證。

針對捐贈24項文物給國史館一事，熊坂隆光認為，能有助於國史館的研究的話，堪稱日台文化交流邁入新境界的開端，若有助於日台連結的強化，令人倍感欣慰。

玉木英二致詞時表示，雕刻之森美術館成立於1969年，是日本第一座戶外型美術館，今年滿55年。首任館長鹿內信隆曾是產經新聞的代表，透過媒體的傳播，與台灣的經濟界、藝文界人士有深交。

他說，去年3月國史館的研究人員到箱根雕刻之森美術館訪問，去年是鹿內去世33年，在日本，33回忌是對往生者更加追思的一年，恰好有此歸還蔣介石文物的動向，使得中正堂所收藏資料文物獲得了新生命，能有利於台灣的國史館做研究，是喜事一樁。

雕刻之森美術館去年有意讓與蔣介石有關的文物「返還」（歸還）台灣，透過產經新聞前記者、東京國際大學教授河崎真澄穿針引線促成美事。國史館原本預定入藏其中的21項文物，不過陳儀深等人27日到雕刻之森美術館檢視時，發現包括張大千墨寶等3項文物也有典藏價值，經雙方同意後增為24項。

陳儀深今天在致詞時表示，產經新聞方面透過河崎真澄給國史館的目錄有81項文物，其中有很多沒有說明，所以不知從何處來的。最後國史館根據法令規定的項目依據，就挑選了24項。

他說：「鹿內先生、產經新聞，與中華民國政府在那段斷交之後相當艱難的日子，有一段重要的友誼，確實也值得我們今天去回顧、紀念。」

陳儀深受訪時表示，雖然這些文物並不符合「總統副總統文物管理條例」所定義的文物，但中正堂典藏物件呈現1970年代以來台日友好的一段歷史，且鹿內信隆也獲得中華民國政府頒授勳章，所以國史館決定以「中正堂」文物暨「鹿內信隆先生個人史料」的角度入藏24項文物，未來考慮策劃舉辦相關文物展。（編輯：楊昭彥）1130329

日本雕刻之森藝術文化財團常務理事玉木英二（左）代表該藝文財團，將所收藏與故總統蔣公等有關的文物24項捐給國史館館長陳儀深（右），28日在駐日代表處舉行捐贈儀式。駐日代表謝長廷（中）當見證人。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月28日