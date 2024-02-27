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張炎憲史料入藏 國史館即日起至3月8日展出

2024/2/27 15:51（2/27 16:06 更新）
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國史館27日舉行「張炎憲個人史料發表會暨史料入藏微型展」，總統府資政姚嘉文（右起）、國史館長陳儀深、張炎憲夫人林琇梨、前立法院長游錫堃、詩人李敏勇等人出席。中央社記者葉素萍攝 113年2月27日
國史館27日舉行「張炎憲個人史料發表會暨史料入藏微型展」，總統府資政姚嘉文（右起）、國史館長陳儀深、張炎憲夫人林琇梨、前立法院長游錫堃、詩人李敏勇等人出席。中央社記者葉素萍攝 113年2月27日
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（中央社記者葉素萍台北27日電）前國史館長張炎憲逝世10週年，國史館今天舉行「張炎憲個人史料發表會暨史料入藏微型展」，從2月27日展覽至3月8日；國史館長陳儀深說，張炎憲對台灣「國史書寫」、「國族建構」有巨大貢獻影響。

陳儀深、張炎憲夫人林琇梨、前立法院長游錫堃、總統府資政姚嘉文、詩人李敏勇等人出席發表會。

陳儀深說，228紀念日前夕舉辦張炎憲史料入藏感謝儀式，是紀念228很好方式。張炎憲治的史主要是台灣史，而且不是為學術而學術，是有強烈使命感、指向性。

陳儀深認為，近代台灣在大國夾縫中求生存，遇到困難挑戰除了來自外在、國際因素，更要緊是內部國民國家認同、國民意識，雖有進步但還不夠清晰堅定，也就是國族建構尚未完成。

陳儀深表示，張炎憲2000年至2008年擔任國史館館長期間，出版很多228檔案、政治案件檔案，也做李登輝口述史，對於台灣「國史書寫」、「國族建構」有巨大貢獻和影響。

林琇梨感謝國史館的數位典藏，史料能永久保存下來，家屬引以為榮；她說，張炎憲國史館長8年任內，是他人生最輝煌時代，從書呆子、學者到擔任首長，充滿挑戰，這8年張炎憲建立很大信心，發揮潛力，在國史館也成就很多事，很多人說張炎憲讓國史館展現新面貌，注重台灣史的研究，把中國國史館變成台灣國史館。

游錫堃辭去立委職務後，今天出席第一場公開活動。游錫堃感念張炎憲，他說，張炎憲是台灣史學界的巨人，是台灣歷史文化的傳播者與護持者，非常高興看到張炎憲個人史料受各界重視。

國史館說，張炎憲一生都在為台灣保存史料，為台灣人寫歷史，建構以台灣為主體的歷史觀點。2000年到2008年，張炎憲擔任國史館館長期間，致力於打造一個貼近人民、重視本土以及開放檔案的國史館，強化國史館的台灣史研究角色。

國史館指出，2022年張炎憲夫人林琇梨與國史館聯繫，希望將張炎憲生平存留的筆記、書信、文件、照片、作品、參加社會運動資料等100多箱及2000年以後藏書捐贈給國史館，整理後開放各界運用。

國史館表示，史料涵蓋張炎憲生命各重要階段，數量多達2838項，有日記、筆記、信件、作品手稿、社團刊物、訪談大綱、照片以及視聽資料等，是張炎憲為台灣打拚努力所留下的生命足跡。

國史館舉辦的「台灣史與國族建構（Nation-building）：張炎憲個人史料入藏微型展」，從2月27日至3月8日，在國史館台北館區4樓402室展出。（編輯：翟思嘉）1130227

前國史館長張炎憲逝世10週年，國史館27日舉行「張炎憲個人史料發表會暨史料入藏微型展」，張炎憲夫人林琇梨（左）、國史館長陳儀深出席。中央社記者葉素萍攝 113年2月27日
前國史館長張炎憲逝世10週年，國史館27日舉行「張炎憲個人史料發表會暨史料入藏微型展」，張炎憲夫人林琇梨（左）、國史館長陳儀深出席。中央社記者葉素萍攝 113年2月27日
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