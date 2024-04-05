花蓮地震日星送暖 King Gnu捐出台北場演唱會全部收益
2024/4/5 17:59（4/5 19:34 更新）
（中央社記者王心妤台北5日電）花蓮強震釀災，日本人氣樂團King Gnu今天宣布將捐出6日、7日在北流開唱的收益，而林志玲的丈夫AKIRA所屬的LDH JAPAN集團也捐出1000萬日圓（約新台幣211萬元）。
King Gnu明晚起將連續2天在北流舉辦THE GREATEST UNKNOWN演唱會，他們今天在社群平台X宣布演唱會如期舉行，也將捐出樂團本身在台北演唱會的全部收益，具體內容會另行告知，「我們由衷地祈願災區，早日恢復與重建」。
日本LDH JAPAN集團今天也表示，集團在台北開設分校後一直致力於演藝人才的培訓，跟這塊土地有著深厚情誼，之後將持續關注賑災情況，並作出娛樂活動能做的支援行動，「我們對於4月3日發生於台灣東部的地震受災者們，深表慰問」。
LDH JAPAN表示，將會捐出1000萬日圓（約新台幣211萬元）協助災後救援工作，「我們衷心祈盼災區能盡快復原和重建，並祝福大家平安健康」。（編輯：陳政偉）1130405
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