228關懷總會：廖繼斌粉飾國民黨暴行 傷害家屬情感

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）前228國家紀念館館長廖繼斌昨天指稱，228事件推估死難約1200多人。台灣228關懷總會今天質疑，廖繼斌等人未考量檔案生成的脈絡，依然站在蔣家國民黨政權的立場，粉飾中國國民黨的暴行，並傷害家屬情感。

前228國家紀念館館長廖繼斌昨天指稱，官方出版的「228事件真相與轉型正義研究報告」推估死難人數1萬2000人並不精確，他推估死難約1200多人，文史工作者張若彤同樣質疑，官方的228事件報告錯誤過多。對於廖繼斌所指，國史館長陳儀深認為，常識可知這是嚴重低估的數字。

台灣228關懷總會今天發布新聞稿表示，廖繼斌等人批評關懷總會是受操弄的側翼，他們要強烈譴責廖繼斌、張若彤如此輕視受難者性命的行徑。

台灣228關懷總會強調，228事件為中國國民黨政權對台灣人民的屠殺，是台灣島嶼無法抹滅、也無法否認的歷史傷痛。過去相關死難人數之所以難以統計，正是因為在中國國民黨威權統治下，40年歲月不能公開談論228大屠殺事件，且事件當下各地動盪混亂，以致於中國國民黨政權統計資料故意缺漏死亡人數。

關懷總會說明，5月高雄市228關懷協會舉辦的座談，高齡91歲的雄中大學長李明男就目擊228時，高雄車站內的月台地下道四壁全是血漬，他私下詢問熟識的站務人員得知，擠滿十幾車廂的南部乘客及附近捉來的路人，最少有5、600人被趕到月台地下道全部槍殺。

關懷總會指出，高雄的屠殺並不只是發生於一處，與官方統計資料相去甚遠，中國國民黨無疑應當負起最重大的責任。然而，廖繼斌等人卻未考量檔案生成的脈絡，依然站在蔣家國民黨政權的立場，粉飾中國國民黨的暴行，並傷害家屬情感。

關懷總會並解釋，廖繼斌等人另外的論據來自2017年林邑軒、吳駿盛文章，該篇研究未經學術審查、後續也未進行發表，並非正式的期刊論文。廖繼斌等人更無視於原文的研究限制，錯誤引用該文的統計結果，該文已然表明排除「失蹤受難者」人數的計算，而228全台灣失蹤人口至今無法估計，確切的受難者人數就是遠高於其推估。

關懷總會表示，時至今日，大多數228家屬不知親人死在何處，或不敢承認親屬曾因228受難。

關懷總會重申，樂見民間各方提出不同資料，共同探討228事件的真相，進一步釐清歷史事實，但對於任何扭曲歷史、淡化中國國民黨屠殺責任的行為，尤其是輕視在228事件中犧牲死難先輩們的生命，必嚴厲譴責。（編輯：張若瑤）1130528