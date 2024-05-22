駐中國資深記者林洸耀21日逝世 享年65歲

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（中央社台北22日電）駐中國資深記者、前路透社北京分社社長林洸耀21日清晨因急性胰腺炎逝世，享年65歲。這項消息已獲得林洸耀的友人及媒體證實，並紛紛推崇他長期從事中國新聞採訪所作出的貢獻。

林洸耀（Benjamin Kang Lim）1959年生於菲律賓馬尼拉，19歲時來台求學，畢業後曾在台灣英文中國郵報（China Post）及法新社任職。1991年進入路透社，先後擔任路透社北京分社首席記者、台北分社社長、北京分社社長、北亞首席記者，2018年退休。2019年轉任新加坡海峽時報國際新聞特派員。

曾長期派駐中國的林洸耀，曾參與許多中國重大新聞的報導。其中較為人熟知的是，他在1997年2月率先報導中共領導人鄧小平逝世的消息；2005年1月，他也率先報導被軟禁多年的前中共總書記趙紫陽逝世的消息；約略同時，林洸耀還率先預測了習近平將在中共黨內崛起。

根據公開資料，林洸耀除領先報導上述重大消息外，還曾採訪時任中共總書記胡錦濤及中國國務院總理溫家寶，以及陳水扁、馬英九及蔡英文等歷任台灣總統。同時，林洸耀在40多年的新聞生涯中，曾榮獲13座國際新聞獎項。

新加坡海峽時報報導，菲律賓駐中國大使、前美國有線電視新聞網（CNN）北京分社社長弗古律斯（Jaime A. FlorCruz）表示，林洸耀留下了相當出色的報導，且是一位勇敢的記者。而在中國這個政治和商業行為都處於保密狀態的國家，他贏得了黨政官員、企業家的信任。

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前路透社記者、現任美國全國公共電台（National Public Radio）記者魯維奇（John Ruwitch）表示，多年來，林洸耀的報導以其他人無法比擬的方式，揭露了中國的菁英政治，幫助世界更好地了解「黑箱子裡發生的事情」。

在北京的「外國駐華記者協會」（FCCC）發表聲明，推林洸耀是採訪中國新聞的傑出人物和協會「親愛的朋友」。他在中國工作期間，許多中國觀察人士和記者直接或間接地從他的工作、知識及支持鼓勵中，受益匪淺。（編輯：邱國強）1130522