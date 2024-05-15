美國4月通膨降至3.4% 1月以來首度放緩

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國4月通膨稍微滑降，為1月以來增速首度放緩，這對今年將競選連任的拜登來說，不啻是正面的消息。

今年11月總統大選可能再度和前總統川普對決的情況下，拜登政府試圖安撫消費者對物價攀升衝擊的疑慮，釋出美國經濟已經好轉的訊息，今天公布的通膨數據支持這個說法。

法新社報導，美國勞工部今天公布，4月消費者物價指數（CPI）與去年同期相比增加3.4%，自3月的年增幅3.5%減緩，少0.1個百分點。

這個數字與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預估中值相符。

美國4月消費者物價指數月增0.3%，則是略低於預估。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）說：「整體而言，物價壓力仍高，但已朝正確方向（發展）。」

今天公布的CPI數據，不但對拜登政府來說是好消息，對美國聯邦準備理事會（Fed）也有幫助。Fed為了將通膨壓低到2%的長期目標，已將主要利率調升至23年來最高水準。

儘管美國4月CPI的年增幅和月增幅仍居高點，今天公布的CPI數據是美國自今年1月以來，首度出現年增放緩。

至於扣除變動較大的食品和能源價格後的核心消費者物價指數（Core CPI）增速也減緩，年增幅為3.6%，自3月的3.8%滑降。

4月核心消費者物價指數月增幅0.3%，也較3月0.4%略為放緩。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130515