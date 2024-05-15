宋隆泉台灣民主攝影展東京開幕 賴清德贈花慶賀

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京15日專電）正副總統當選人賴清德與蕭美琴20日就職前5天，攝影家宋隆泉記錄台灣民主運動的「台灣的自由風景」攝影展今天在東京開幕，賴清德特別贈花祝賀展覽舉辦成功。

「台灣的自由風景」攝影展在文化部駐日台灣文化中心展出，展出期間為5月15日至6月14日。駐日代表謝長廷下午主持開幕典禮，台日交流協會總務部長田中麻美子、育櫻會會長松澤寬文、台灣獨立建國聯盟前委員長和全日本台灣連合會顧問王明理、日本李登輝之友會副會長辻井正房、眾議員和田有一朗、漆間讓司、池下卓等嘉賓出席。

「台灣的自由風景」是宋隆泉攝影45年的生命縮影，記錄台灣民主運動的最危險、最風聲鶴唳時期民主先驅者勇敢付出所形成的台灣自由風景。展覽包括「民主運動」、「大地之歌」與「勇氣的人」三部曲。

「民主運動」紀錄了自1986年5月19日反戒嚴抗蔣家綠色行動、農民運動、工人運動、環保運動、台灣獨立運動、新國家運動，到1989年5月19日行動思想家鄭南榕自焚殉道出殯，以及草根運動者詹益樺於總統府前自焚殉道。

「大地之歌」紀錄台灣美麗的風土民俗，有宋隆泉家鄉蘇澳的漁港風情、台灣歌仔戲發展紀錄、北港牛墟買賣寫實、921大地震浩劫等。「勇氣的人」則寫真了宋隆泉敬愛的人，包括政治家謝長廷、藝術家王文志、歷史家張炎憲、革命家史明、民主女總統蔡英文、鄭南榕。最後以鄭南榕的女兒鄭竹梅未完成的詩做結尾。

謝長廷致詞表示，這次展出的多是1986至1989年戒嚴時期前後的照片，喚起他這個老兵的許多回憶。

他指出，台積電設立於1987年，而民進黨成立於1986年。在那段期間，有人從事民主運動，有人發展科技，現在台積電被稱為護國神山，因為有了台積電，中國無法輕易侵犯台灣。

謝長廷表示，台灣的民主政治也是護國神山。當今世界的民主國家如美國、日本，支持台灣的最重要理由就是台灣的民主政治。當年從事民主運動的民進黨，還有宋隆泉雖然都沒有台積電這麼有錢，「但我們也成為台灣的護國神山，這是我們的驕傲。」

宋隆泉致詞表示，這次展出方式和以往不同，在照片旁邊新增了解說。距離照片拍攝時間過去了40年，當年的人可能忘記了，未來看到的人也不知道照片中的故事，「因此囉唆了一點」，想讓大家知道在這些歷史現場當中發生了什麼事。

他說，歷史真相容易被扭曲，人的記憶容易被遺忘，或不願意想起。歷史要不斷的被提起，記憶要不斷的被喚醒，「用影像對抗遺忘」。

田中麻美子致詞表示，今天台灣能夠成為民主的典範，是台灣人民為實現自由、民主和人權所付出的努力的結果。「這次的攝影展對於我們日本人來說，具有重大的意義，讓我們更深入了解台灣人民為實現民主和自由、人權所做的努力和歷程。」

王明理表示，攝影展名為「台灣的自由風景」，但從另一個角度來說，它也是台灣不自由時代的紀錄。「從那個不自由的時代一步一步走過來，今天的自由與民主透過宋隆泉的照片，成為歷史展現在我們眼前。」

她指著背板上的照片說，在這次展中，最打動她的照片是鄭南榕的妻子葉菊蘭和女兒的照片。照片拍攝鄭南榕自焚後，妻女瞻仰他棺木時的情景。照片中呈現她們的悲痛、心靈的痛苦，以及對1989年台灣社會的憤怒，還有繼承鄭南榕遺志，決心為爭取台灣的自由和推進台灣獨立的意志。這真的是歷史的一頁。

辻井正房表示，希望「台灣的自由風景」攝影展不僅限於東京，未來能在日本各地舉辦，讓更多的日本人來觀展，體會台灣人民為達成民主化所付出的巨大努力和歷程。（編輯：韋樞）1130515

攝影家宋隆泉（左1）記錄台灣民主運動的「台灣的自由風景」攝影展15日在東京開幕，駐日代表謝長廷（左6）下午主持開幕典禮，日本各界友人與會。中央社記者戴雅真東京攝 113年5月15日

攝影家宋隆泉記錄台灣民主運動的「台灣的自由風景」攝影展15日在東京開幕，台日交流協會總務部長田中麻美子表示，這個攝影展讓日本人更深入了解台灣人民為實現民主和自由、人權所做的努力和歷程。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月15日

攝影家宋隆泉記錄台灣民主運動的「台灣的自由風景」攝影展15日在東京開幕，台灣獨立建國聯盟前委員長王明理致詞，「台灣的自由風景」從另一個角度來說，它也是台灣不自由的時代的紀錄。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月15日