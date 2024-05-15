葉君璋現役勝場次多 直言洪一中令人尊敬

（中央社記者楊啟芳台北15日電）台鋼雄鷹總教練洪一中今天達到千勝里程碑，現役勝場數次多的是味全龍隊總教練葉君璋。在葉君璋眼中，洪一中在場上是可敬的對手，除了非常有智慧，場下也同樣令人尊敬。

洪一中 洪一中 小檔案 生日：1961年5月14日

出生地：高雄市

經歷：中華職棒兄弟象隊（1990年-1996年）、年代電視台棒球球評（2003年）、中華職棒La New熊隊投捕教練（2004年）、中華職棒La New熊隊總教練（2004年-2009年）、中華職棒La New熊隊二軍總教練（2010年）、Lamigo桃猿隊總教練（2011年-2019年）、富邦悍將總教練（2020年-2021年）、富邦悍將顧問 （2021年-2022年）、台鋼雄鷹總教練（2023年-） 看更多 關閉 執教生涯先後執掌過Lamigo桃猿隊（La New熊隊）、富邦悍將隊與台鋼雄鷹等隊，並在2011至2019年的9年內拿下6冠，被球迷稱為「諸葛紅中」，今天他拿下生涯第1000勝，成為台灣棒球史上第1人。

在現役總教練中，勝場數僅次於洪一中的是味全龍隊教頭葉君璋，他在陸續擔任過義大犀牛隊、富邦悍將隊及味全龍隊總教頭，今天賽前累積352勝，而他在場上的靈活調度，也贏得了「司馬君璋」封號。

51歲的葉君璋與昨天剛滿63歲的洪一中同是捕手出身，葉君璋於2011年球季結束後退役，在2014年於Lamigo桃猿隊擔任過客座教練。葉君璋於2015年季中接下義大犀牛總教練職務，開啟了執教生涯，並在2016年帶領義大犀牛拿下冠軍，去年他更率領登上一軍才3年的龍隊奪冠。

（中央社製圖）

從球員到同為總教練 葉君璋看洪總相當有智慧

葉君璋球員時期有「無敵鐵金剛」之稱，多次入選國家隊守護本壘板，2007年世界盃棒球賽洪一中是教練團成員，葉君璋則是以球員身分入選。葉君璋回憶：「我那時候就很清楚他（洪一中）在場上的思維跟我們一般人不一樣，但那時候跟他還有點距離。」

直到2008年8搶3奧運資格賽，洪一中執掌台灣隊兵符，葉君璋說：「他在做事情、做決定時，都想得很清楚，而且我覺得都是對的想法。」

洪一中今天達成執教生涯千勝里程碑，談到這名台灣棒球史上最多勝總教練，葉君璋認為：「我覺得在場上他真的滿聰明的，因為我之前也有去Lamigo當過客座教練，那時候就覺得他是很有智慧的總教練。」

葉君璋直言，洪一中對「領導球隊」這件事非常清楚，「不太會有拖泥帶水的感覺，他在分析每一件事情的時候，都可以講得很到位。」除了在球場上運籌帷幄，葉君璋也提到，洪一中在私底下也相當值得尊敬，「包括一些習慣、想法與做人處事，都是很棒的。」

儘管洪一中的千勝紀錄短時間內很難超越，葉君璋仍是現役最有力的挑戰者，不過他似乎對這個目標沒有太大動力，他承認，自己甚至不知道已拿了幾勝，「只是覺得把每件事情做好，這樣就好。」 （編輯：龍柏安）1130515