洪一中勉球員不怕失敗只怕不練 點板凳深度問題

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）台鋼雄鷹隊打一軍例行賽首年戰績不理想，總教練洪一中感受到球員的壓力，點出傷兵、疲勞但板凳深度不夠是關鍵，勉勵球員這時間點失敗正常，「不怕失敗、只怕你不想練」。

中職新軍台鋼雄鷹隊今年投入一軍例行賽，開季經歷一波7連敗後，4月20日比賽止敗，但接著又開啟一波6連敗，前一場比賽5月1日以6比17不敵統一7-ELEVEn獅隊，總教練洪一中也透露，賽後有聚集球員說話、勉勵他們。

洪一中坦言有感受到陣中球員壓力大，他接受媒體訪問時直言，才19、20歲的年紀，第一年打職棒失敗很正常，也有提醒球員不要把自己看的太厲害，教練團不怕球員表現不好、只怕球員不想練，這個年紀的球員，在場上應該是展現出動力、活潑和興奮的感覺，不是害怕和畏縮。

洪一中也提到，球員可能一個失誤、或者一場比賽打不好就心情起伏很大，也開玩笑跟球員說，不需要有壓力，教練團壓力比球員大，可能隨時都會被換掉。

今年球季開打1個多月，洪一中談起雄鷹隊與其他球隊的差異也提到，成熟的球員會緊張、但不會亂，並點出球隊板凳深度不夠的問題。

洪一中提到，年輕人第一年面對這麼高張力的比賽，一直處於緊繃的狀態更容易疲勞，但別的球隊有傷兵、疲勞，可能馬上可以替補，雄鷹隊找不到人選，也是戰績落差會比較大的關鍵。（編輯：陳政偉）1130503