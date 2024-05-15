藥華藥：新藥銷售持續成長 今年營運有望優於去年

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（中央社記者何秀玲台北15日電）新藥公司藥華藥今天召開法說會。藥華藥指出，旗下治療真性紅血球增多症（簡稱PV）新藥Ropeg預計取得中國、新加坡及馬來西亞藥證，再配合控管營運支出及提升銷售能力，今年營收和獲利有望優於去年。

藥華藥經營企劃暨企業營運關係處長張慧敏表示，新藥Ropeg在全球銷售持續成長，美國市場今年4月營收雙位數成長，成長速度加快。至於歐洲市場方面，今年第1季有少量出貨歐洲，預計今年還會陸續出貨。

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張慧敏進一步指出，日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長，今年4月更顯著提升，創下出貨新高。因日本病患今年6月起可自行注射Ropeg，一次最多更可拿取3個月份量，此外，Ropeg也納入健保給付，可降低病患自付額負擔，因此公司日本團隊樂觀看待今年營運。

藥華藥今年第1季財報，營收為新台幣16.5億元，年增86%，稅後純益為3.3億元，較去年同期虧轉盈，每股純益（EPS）為1元，均創歷年新高，毛利率超過8成。（編輯：潘羿菁）1130515