法屬新喀里多尼亞暴動 馬克宏宣布當地進入緊急狀態

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（中央社雪梨/巴黎15日綜合外電報導）法國國會近來通過一項投票制度變革，引發法屬太平洋群島新喀里多尼亞暴動，造成3死、逾百人受傷。法國總統馬克宏今天透過辦公室宣布當地進入緊急狀態。

綜合法新社與路透社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee）發布聲明表示，馬克宏（Emmanuel Macron）警告，任何進一步的暴力行動都將面臨「強硬」回應，他呼籲恢復政治對話以結束這場暴動。

新喀里多尼亞（New Caledonia）總統馬普（Louis Mapou）發言人引述警方提供的資訊指出，3名死者為原住民卡納克族（Kanak）的年輕族人。一名目擊者表示，當地一些居民已經全副武裝保衛家園。

法國國會議員昨天表決通過一項法案，允許住在新喀里多尼亞長達10年的法國居民，參與當地省級選舉投票。

這個法國海外領地本週稍早因這項表決發生暴動，當地領袖指出，這項投票制度變革將稀釋卡納克族的選票。

新喀里多尼亞19歲民眾凱拉奇（Lilou Garrido Navarro Kherachi）今天早上開車繞過示威者在首府努美阿（Noumea）架起的封鎖線，她說：「居民們受到驚嚇，他們全副武裝並組隊在夜間巡邏、保護家園。」

她說聽到槍響，還看到燃燒的汽車和建築物，包括一家被毀壞的獸醫診所。居民在火勢延燒前救出診所裡的動物；當地商店和學校今天仍然關閉。

儘管全副武裝的安全部隊進駐努美阿並實施宵禁，夜間的暴動絲毫沒有減弱的跡象。這場暴動是新喀里多尼亞1980年代發生致命動亂後至今最嚴重的暴力情勢。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在巴黎表示，包括「約100名」警察和憲兵在內，有數百人在這場暴動中受傷。（譯者：王嘉語/核稿：洪啟原）1130515