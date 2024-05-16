法屬新喀里多尼亞暴動增至5死 法國控亞塞拜然干預

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社巴黎／巴庫16日綜合外電報導）法國國會通過投票制度變革，引發法屬太平洋群島新喀里多尼亞暴動，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）告訴法新社，一名法國憲兵今天在當地命喪「槍擊意外」。

根據另一名知悉此事的消息人士，這名憲兵並非死於敵對槍擊。加上這起事件，新喀里多尼亞自本月13日爆發動亂以來，已有5人喪生，其中包括兩名憲兵。

法國國會議員日前表決通過一項法案，允許住在新喀里多尼亞（New Caledonia）長達10年的法國居民參與當地省級選舉投票，當地領袖抗議這項變革將稀釋原住民卡納克族（Kanak）的選票。

新喀里多尼亞近日爆發支持獨立的致命暴動，達馬南今天指控亞塞拜然「干預」該地政治。

達馬南告訴法國第2電視台（France 2）：「這不是幻想…我對一些分離主義人士與亞塞拜然達成協議感到遺憾。就算有人試圖干預…法國在自己的領土擁有最高統治權，這樣會更好。」

亞塞拜然今天則駁斥法國指控它「干預」新喀里多尼亞。

亞塞拜然外交部發言人哈吉薩達（Ayhan Hajizadeh）強調：「我們完全拒絕毫無根據的指控。我們否認在新喀里多尼亞爭取自由的領袖與亞塞拜然有任何關聯。」（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130516