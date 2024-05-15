南投某國小校長遭控長期侵犯女童 一審判15年8月

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投某國小劉姓校長被控長時間性騷擾、性侵害多名女學童，劉男去年10月被收押，案經南投地檢署偵辦，依妨害性自主罪等起訴，地方法院今天以9罪判劉男15年8月。全案可上訴。

根據南投地檢署起訴書，劉男民國83年起擔任國小教師，99年起升任代理校長，卻在85年就在車上對學生觸摸大腿、手部、胸口、肚子並試圖強吻被害人；也有被害人98年在校內被劉男撫摸身體、被強壓在沙發上強吻得逞；也有被害人在校內器材室被劉男「舌吻」。

犯行最嚴重是一名被害人指她國小六年級時，被劉男載到汽車旅館強吻、以手伸入私處強制性交得逞，之後又駕車強載到竹山鎮某產業道路性交得逞，也拿避孕藥給女童服用。

南投地方法院今天下午透過新聞稿表示，劉男所犯對未滿14歲女子加重強制性交共2罪，分別判處有期徒刑7年6月、7年10月；對未滿14歲女子加重強制猥褻共5罪，分別判處3年4月、3年8月；成年人故意對兒童犯性騷擾共2罪，均判7月。合併應執行有期徒刑15年8月，全案尚未確定。

法院指出，劉男身為女學童師長，竟為滿足一己色慾，對女童犯下這些犯行，使被害者留下難以磨滅陰影，影響人格健全發展，至今不見悔意，斟酌被告人格性質、犯罪傾向、矯正必要、各次犯罪罪質、手法、過程相近、不同被害人等，定應執行徒刑15年8月。（編輯：唐聲揚）1130515