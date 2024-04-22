教師遭控職權騷擾猥褻20餘年 民代籲跨校調查

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（中央社記者林敬殷台北22日電）民進黨立委范雲與新北市議員顏蔚慈今天舉行記者會，指控新北市一名任職國小的老師，長年對在校學生性猥褻、性騷擾，迄今仍在學校任教。她們要求新北市政府及該師曾任職的3所學校展開跨校、跨界調查並嚴懲加害人，還被害人一個公道。

范雲與顏蔚慈今天在立法院舉行「離譜狼師藏校園20餘年，對兒少猥褻應嚴懲不貸」記者會，一名在20多年前曾遭該名老師性騷擾的被害人也現身記者會。

顏蔚慈表示，被害人當時是國小四年級學生，加害人利用教授鋼琴時猥褻被害人，被害人上個月在社群媒體揭露自己受害經驗後向她陳情，她也陸續接到其他受害人投訴，有的人還在該校就讀，有的人早已畢業多年，呼籲新北市政府重視。

被害人說，加害人會利用打拍子的機會，摸她的大腿，後來把手伸進胸部，她彈錯時，加害人會打她頭，甚至問她「要打頭，還是被我摸？」即使後來找了表姐陪同，加害人照摸不誤。直到她成年後，得知加害人仍在學校任教，她更納悶，當她在社群媒體揭露此事後，多名被害人留言，為什麼學校都沒有發現並進行調查。她的案子已過法律追訴期，如果可以的話，她希望能修法。

顏蔚慈指出，她接獲被害人陳情後進行調查，加害人平常習慣性接近國小女生，上課時都叫穿裙子的學生坐第一排上下打量，網路上更有學生指出加害人疑似在辦公室觀看色情影片。她希望其他被害人能主動跟她聯繫，讓狼師不能繼續傷害其他孩子。

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范雲表示，根據澳洲學校研究調查，成年人遭到性侵需要經過24年才會說出自己被害經歷，遑論是未成年，只會更困難。她在上屆立委任內已提案，要求修改刑法第80條，妨害兒少性自主罪刑事追訴期應自成年起算。本案再次凸顯刑法80條修法必要性，期盼本屆能修法成功，回應兒少時期遭性侵猥褻被害人的需求。

范雲與顏蔚慈表示，新北市教育局應本於職責重視本案，應協助多所學校及非學校，跨校、跨界併案調查。（編輯：蘇志宗）1130422