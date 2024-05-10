曲棍球教練涉性騷 體育署要求即刻停權

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（中央社記者陳容琛台北10日電）高雄1名曲棍球教練遭控性騷女球員，教練被指從背後環抱、搓揉胸部，並威脅女球員若告訴父母會被退隊。教育部體育署今天表示，要求相關協會即刻先停權，儘速完成調查及處置。

民進黨籍高雄市議員鄭孟洳今天陪同受害女球員開記者會，受害者表示，在中午自主練習時間，教練藉著教學名義從背後環抱自己，甚至出現雙手揉捏胸部的動作。受害者說，自己明確表達不舒服、要告知家長，教練卻以退隊威脅，要求她不能說。

體育署透過新聞稿表示，有關民眾舉證陳情兼具滑輪溜冰曲棍球及冰球運動教練資格的劉姓教練，疑似以練習名義性騷擾女學員事件，接獲陳情後即於4月24日函請中華民國滑輪溜冰協會及中華民國冰球協會於2週內妥處。

其中，冰球協會於4月26日針對本案召開紀律委員會議討論，會議決議自即日起暫停這名劉姓冰球教練職務及暫時禁止其以任何身分進入場館與參與活動，並再於5月9日針對本案召開紀律委員會討論，並已做成決議。

然而，滑輪溜冰協會目前尚未有任何行政處理作為，體育署提到，已經在今天再次要求滑輪溜冰協會立即給予劉姓教練暫時停權處置，如再有拖延，將依「國民體育法」第43條停止該會之補助。

體育署強調，高度重視運動選手的權益及安全，對於選手遭受教練性騷擾或侵犯，絕對以零容忍態度責成相關單位處理，並以最積極態度維護健康安全運動環境。（編輯：陳政偉）1130510