柯文哲：轉送非交辦 京華城容積獎勵是都委會決議

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（中央社記者陳俊華台北15日電）京華城案爭議不休，民眾黨主席柯文哲今天說，容積獎勵是都委會在合議制下的共識決，市長沒有權限、也無法下指導棋；對於議員指控「交辦」增加容積獎勵，他說，只是「轉送」公文。

針對台北市長任內台智光、北士科、京華城等「三大案」爭議，柯文哲13日晚間起一連三天，在YouTube節目「柯P揪時在」親上火線，今晚說明京華城案。

外界質疑京華城容積率，第一階段從392%增加到560%。柯文哲說，這是按監察院糾正處理，因為本來是工業區，要變成商業區需捐30%土地，當時監察院糾正就指出，既然京華城捐30%，同時出資新台幣2億元蓋台北偶戲館，就應按照商業區容積率560%給予京華城。

至於第二階段容積率從560%到840%，柯文哲表示，其中30%是容積移轉，這部分是需要用購買的，至於20%容積獎勵也不是隨便給，是在都委會中討論。

柯文哲說，當時台北市政府制定「南松山計畫」，從國父紀念館、大巨蛋、松菸、松山機場、北邊的南松市場，以及搬遷的監理所，進行軸線發展計畫時，京華城正好在裡面，雖然有發展計畫，「但市長不會對單一個案去下指導棋」，且都委會是合議制。

民進黨台北市議員簡舒培質疑，柯文哲親自蓋章決行「交辦」增加容積獎勵。柯文哲說，這是「轉送」不是「交辦」，當遇到廠商陳情後會轉給都發局，都發局再組成專案小組研議，並公開展示一個月，若無異議再送都委會作審議。

柯文哲指出，都委會針對區域都市計畫條件審查，通過後會再送到「都市設計審議委員會」，但國民黨台北市議員游淑慧卻拿錯會議紀錄來質疑他，連都市計畫委員會跟都市設計審議委員會，兩個不同機關都不知道。

民眾黨發言人吳怡萱也說，真正關鍵決議是第783次的都市計畫委員會，會議紀錄載明同意城市貢獻獎、宜居城市等，合計加起來容積獎勵20%，另外還要認養復盛公園50年。

至於游淑慧指「每逢大選年，柯市府都通過關鍵容積」，柯文哲開玩笑說，台灣每2年就1次選舉，難道要做1年休1年嗎。（編輯：謝佳珍）1130515