台北市議會京華城調查小組 擬邀柯文哲到場說明

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧今天說，都委會府外委員訪談已完畢，下週將訪談府內代表，並提供6月的4次開會時間供前市長柯文哲選擇，邀柯文哲到場說明。

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」上午召開第6次會議，邀請時任台北市都市計畫委員會的2名委員列席說明。

調查小組召集人、國民黨北市議員游淑慧透過文字指出，將邀前市長柯文哲訪談，並提供專案調查小組在6月召開4次開會時間供柯文哲選擇，若柯的行程繁多，難以配合，會通知建議柯文哲提供可出席時間，再與議會調查小組成員時間媒合。

她說，至於前台北市副市長彭振聲原本透過中間人聯繫，願意擇日接受訪談，但後來又表達不願意，今天未出席，針對當時擔任北市都委會的府外委員訪談已結束，下週將進行訪談當年參與的府內代表。

游淑慧表示，北市都委會委員包含市長圈選的府內局處代表及受邀的府外學者專家，針對京華城案，經翻閱歷次都委會發言記錄，幾乎都是府外委員發言並提出質疑，應把關此案的各局處出席都委會的府內委員代表都未發言，形成當家的市府都沒意見狀況。

她說，京華城專案小組今天訪談2名都委會府外委員都直言，當年覺得此案適法性有很大疑慮，不應協助個案創設容積的立場，並皆在都委會有發言表達意見，但印象中，後續發言並未被處理。

游淑慧指出，專案小組上週曾與前台北市都市發展局長黃景茂討論都委會所負責權限，包含研議、審議，小組成員詢問是否能協助私人土地投資案研議又審議，並要求提供相關資料。

她說，經都委會提供近10年的研議案共39件，屬公部門提案或市府交辦的研議案共38件，僅京華城屬私人投資案，且依內政部各級都市計畫委員會組織規程，私人或團體投資應屬審議，但當時市府卻幫業者研議並協助如何通過都委會討論。（編輯：方沛清）1130531