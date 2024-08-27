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議員批大湖公園湖泊無人管 公園處將邀各單位研商

2024/8/27 15:10
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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北27日電）台北市議員游淑慧今天指出，近日大湖公園湖泊水質優養化且飄浮死魚和臭味，經查竟無人認領管理權責；台北市公園處說，將主動邀集相關局處研商改善。

國民黨市議員游淑慧今天透過書面質詢指出，內湖區大湖公園為北市知名景點之一，園內湖泊面積約10公頃餘，且橫跨湖面的錦帶橋更曾獲網路「全球美橋票選」冠軍，是許多民眾休憩景點。

游淑慧指出，近日接獲民眾陳情稱大湖公園湖泊水質變差，湖邊散步都聞得到臭味，經派辦公室人員到場查看發現水質優養化嚴重，且有死魚漂浮。

另外，有學者研究認為大湖公園湖泊除有夏季藻華問題外，水下生態外來種盤據情形也很嚴重，尤其是俗稱琵琶鼠的垃圾魚氾濫成災，需仰賴地方志工幫忙辦活動移除，且常有人到此放生魚類或禽類。

游淑慧表示，經詢問台北市政府主責單位，竟發現無人認領大湖公園湖泊管理權責，相當離譜，包括公園處、水利處、環保局等單位都各說各話，認為北市府各局處對於湖泊管理竟互相推諉、互踢皮球。

她要求，各局處應盡速釐清分工，並對大湖公園湖泊水質維護定期做好把關，還民優良遊憩環境。

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對此，台北市工務局公園路燈工程管理處表示，為改善大湖湖域環境，除請委外廠商每天打撈湖岸邊的魚屍和垃圾外，也透過限縮釣魚範圍、定期移除外來魚種、設置生態浮島、禁止餵食動物等方式，降低水中營養鹽並避免水質受到污染。

公園處指出，大湖湖域因有大溝溪水源及其他逕流降雨帶來的泥沙礦物質，富含養分的湖水加上夏季高溫易讓藻類生長旺盛，導致形成藻華現象影響生態，將主動邀集相關局處研商改善方案，協力改善優養化。（編輯：張銘坤）1130827

游淑慧
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