柯文哲稱京華城案是轉送非交辦 藍綠議員批卸責

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（中央社記者劉建邦台北16日電）民眾黨主席柯文哲昨天指京華城容積獎勵案只是「轉送」陳情，非交辦。藍綠台北市議員表示，難道柯文哲擔任市長期間只在收發室上班，「轉送」字眼模糊，是無賴卸責。

針對台北市長任內台智光、北士科、京華城等「三大案」爭議，台灣民眾黨主席柯文哲從13日起在YouTube節目「柯P揪時在」親上火線，昨天說明京華城案。

柯文哲指出，容積獎勵是都委會在合議制的共識決，市長沒權限、也無法下指導棋；對於議員指控「交辦」增加容積獎勵，他說只是「轉送」公文。

民進黨台北市議員簡舒培今天透過臉書（Facebook）表示，對於親自蓋章核定給京華城840%容積，柯文哲說京華城陳情「只是轉送，不是交辦」，當市長收到陳情只「轉送」，是把自己當收發員，想矇混過關耍賴不負責，難道柯文哲要稱8年都在收發室上班。

簡舒培說，柯文哲在民國109年3月17日收到京華城陳情，就交辦都發局；都發局同年4月6日以內簽問柯是否送交都委會討論，柯文哲同年4月15日蓋章親筆註明日期，親自決行把京華城陳情案送都委會審查辦理。

她表示，同年10月27日，柯文哲第2次以專簽核定給京華城20%容積獎勵，還因都市計畫法內於法無據，讓京華城違規違法準用都更容獎辦法，取得都更容積獎勵。

簡舒培指出，京華城不是都市更新區域，卻比照都更以綠建築、智慧建築、耐震設計得到20%容積獎勵，取得840%容積，就是柯文哲2次專簽放送結果，請柯對自己蓋的章負責，勇敢對市民說清楚，別再推責說謊。

國民黨台北市議員游淑慧透過媒體群組表示，柯文哲說陳情信是交辦非指示通過，但市長對單一個案容積，如果無從過問，為何要核准送都委會處理及核准給予容積獎勵，「做了就認，核了就擔」。

游淑慧指出，柯文哲改口指陳情信不是「交辦」是「轉送」，平行機關才稱轉送，上級對下級則是交辦，當時京華城陳情信就是以市長室交辦單且有掛公文文號，就是交代辦理無誤。

游淑慧說，此案就是由市長交辦辦理毫無疑義，對基層公務員而言來自市長室文件就是交辦，不存在轉送參考，柯文哲在「交辦」及「轉送」字眼模糊，太黔驢技窮、無賴卸責。（編輯：蕭博文）1130516