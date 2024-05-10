遭指助京華城找柯市府談容積 應曉薇：單純開會

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（中央社記者劉建邦台北10日電）媒體報導，依據會議紀錄國民黨北市議員應曉薇曾要求北市府開會，找京華城董事長陳玉坤與柯市府官員研議容積獎勵補救方案。應曉薇今天指出，會議結論中規中矩，單純開協調會。

上報報導，民國109年2月18日，京華城透過應曉薇與時任台北市副市長彭振聲、都市發展局長黃景茂碰面，業者隨後在當年3月17日向時任台北市長柯文哲遞交陳情書，希望柯文哲能重新研議京華城重建案。

民進黨台北市議員簡舒培先前曾提出2份市府專簽等資料表示，京華城在109年3月17日，直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560%及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。

簡舒培指出，都發局109年4月6日把細節透過公文專簽呈給柯文哲，並請示此案是否送交都市計畫委員會研議，柯文哲在當年4月15日蓋章通過，換句話說，京華城容積變更案，財團陳情對象是柯文哲，而柯文哲也接受陳情，並同意幫京華城變更容積，因此要都發局提交都委會研議。

她表示，都發局在109年10月27日把都委會研議結果以公文專簽方式提報柯文哲，請示柯文哲核定都委會討論內容，才會對外公告，內容包含給予容積獎勵20%、容積移轉以50%為上限、有關綠建築等可用都市更新建築容積獎勵辦法，當時公文皆有柯文哲的市長章。

依據上報昨天報導所提出會議紀錄內容，應曉薇接獲京華城陳情後，109年6月、7月間曾召集2次協調會，邀都發局官員與陳玉坤等人討論京華城都市計畫申請容獎方案，並點出申請容積獎勵論述不足之處後，敲定補救方案的大致撰寫方針。

對此，應曉薇今天透過文字資料回應指出，她的印象中時任副市長、都發局長都很嚴謹，且參加協調會公務員都依法行政，會議結論中規中矩，單純是開協調會。

她說，一切依議員接受陳情案處理，且會議結論也提到陳情人須提出未來有助於都市發展及公益規劃意見，未偏袒，協調會見證到公務員專業及清白操守，盼有心人士應本於良知尊重公務員依法行政。（編輯：戴光育）1130510