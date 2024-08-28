京華城容積案遭約談搜索 應曉薇：身正不怕影斜

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）京華城容積案，檢廉今天約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人，上午也到應曉薇的議會辦公室執行搜索，她說「身正不怕影子斜」，議員天責就是助民。

台北市京華城的容積率於前台北市長柯文哲任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署偵辦京華城容積案，今天指揮廉政署兵分多路搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人。

檢廉於上午9時30分許到議會應曉薇辦公室執行搜索，出動近10人、歷時約3個小時結束，包括應曉薇和其辦公室1名人員也在場，大批媒體在外守候。

直到中午12時30分許結束搜索行動，媒體見應曉薇被帶出辦公室時追問，約談和搜索行動是否和柯文哲便當會有關，是否有幫忙牽線此案，以及覺得委屈。

應曉薇首先表示，謝謝大家的關心，「身正不怕影子斜」，自己一點都不會覺得委屈，認為不論是小市民、集團或任何人，身為民代該做的事情，就是將其陳情轉知台北市政府協助，自己堅持做對的事 。

她說，配合檢方做事都是應該的，議員工作本質就是合情、合法、合理的接受所有人陳情，很多事若有機會讓檢方更了解，是更好的事情，議員的天責之一就是要幫助人民。

最後，她直呼「合情、合法的事，為何需要牽線呢？」（編輯：張銘坤）1130828