京華城案調查會議 彭振聲證實柯文哲交辦組專案小組

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）京華城案延燒，北市議會調查小組今天邀請前台北市副市長彭振聲說明，他證實因前市長柯文哲交辦，才組專案小組處理，也說準用都更條例有所不妥，所以不敢簽公展的公文。

台北市議會「京華城容積違失案專案小組」今天進行第9次會議，並邀彭振聲到場釐清相關疑點，歷時3小時結束。彭振聲離去時微笑但不發一語，也未受訪。

擔任專案調查小組召集人的國民黨台北市議員游淑慧和民進黨市議員許淑華會後共同受訪，轉述討論內容。

許淑華指出，這次會議突破性進展，就是彭振聲坦言是便當會中柯文哲交辦，才組成專案小組會議，後來才有補救方案並進行相關都審會。

許淑華說，針對關鍵的公展公文為何沒簽，而是由柯文哲簽一事。彭振聲說，因「準用」都更條例部分有所不妥，所以才不簽，由柯文哲決行。

許淑華指出，公務員出身的彭振聲有適度規避法律相關規定，知道哪些文字敘述必須要謹慎，「適用」都更條例和「準用」其實是不一樣，前者適法性足夠、後者適法性則不見得足，所以彭振聲才不敢簽公展的公文。

她認為，初步聽來，彭振聲應是暗指柯文哲授意。會中也有問彭振聲是否轉成污點證人，但他並未回答，這部分就交由司法調查。

游淑慧則說，今天有點失望，彭振聲對敏感議題都非常避重就輕，甚至還發現他曾聯繫台北市政府詢問議會專案小組調查內容，可見他可能是有備而來。

游淑慧指出，彭振聲證實了幾件事情，首先就是京華城和陳情人於民國109年2月先找彭振聲，要求將陳情案送交都委會研議，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕，可是京華城同年3月透過議員找到柯文哲時，此案便由上對下「直接交辦」。

游淑慧表示，彭振聲也證實，柯文哲當年曾問為何京華城允建樓地板面積12萬平方公尺的訴求不見了。彭振聲回說不清楚細節，但當時北市府和京華城正在訴訟中，應待結果出爐再處理。

游淑慧說，最後就是110年8月10日便當會，柯文哲指示彭振聲擔任PM一事，彭振聲說會議當下並不知情，是會後收到會議紀錄才知道，他也很訝異要協助業者什麼，對於柯文哲有無另外和都發局開過會或討論也不清楚。

對於前台北市副市長黃珊珊在此案扮演何角色，游淑慧表示，彭振聲說他未和黃珊珊有過接觸，也不確定黃珊珊和柯文哲之間有無討論京華城案。

游淑慧說，後續專案調查報告進度部分，因議會仍在休會中，預計9月再開一次會，就會擬定調查報告初稿，但正式調查報告仍要等開議送交大會處理確認。

至於後續是否會再主動邀請其他關鍵人物訪談，游淑慧表示，若柯文哲或其他想主動提供事證者要參與，當然也不反對。

京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。議會為此組成專案小組，台北地檢署也分案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告。彭振聲12日經約談到案，檢察官訊問後諭令限制出境、出海、限制住居。（編輯：蕭博文）1130826