柯文哲選舉補助款購商辦 議員質疑是當包租公

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）民眾黨主席柯文哲今天說，經參考他黨慣例，將選舉補助款作為設立個人辦公室用。台北市議員林延鳳揭露，柯所購商辦為其他公司登記，質疑根本是當「包租公」。

民進黨籍台北市議員林延鳳今天召開記者會指出，近日接獲爆料稱柯文哲在5月10日以個人名義，以新台幣4300萬元現金購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓48.76坪商辦，質疑金錢來源應交代清楚。

柯文哲上午受訪時說，民眾黨是參照其他黨的選舉補助款慣例，規定1/3歸中央黨部、2/3歸個人，自己也參考其他過去總統候選人案例，要用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

林延鳳隨即再透過新聞稿回應指出，柯文哲1月時曾承諾選舉補助款為「政黨、走訪和公益」三大用途，如今不惜毀諾也要重金買房，曾誇口要捐1/3給黨的說法，也被民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡所說「不是整筆投入，而是陸陸續續支出」間接打臉，信用蕩然無存。

她表示，柯文哲的個人辦公室不僅仍在台玻大樓且無搬遷跡象，新購商辦「濟南3樓」仍有其他公司登記和使用，外界也流出有公司招牌影像，質疑柯文哲除將選舉補助款化作房產外，還進而靠此收租當「包租公」。

林延鳳指出，根據經濟部「商工登記公示資料查詢服務」資料顯示，「濟南3樓」早在2000年就被「先發興業股份有限公司」登記於此至今，此證據顯示柯文哲「個人辦公室」純屬東窗事發的辯解，並非事實。

同時，柯文哲根本就想留在台玻大樓辦公，否則為何6月媒體採訪「黨部搬遷」新聞時，柯文哲或其幕僚都未公布5月所買進的「濟南3樓」辦公室。

林延鳳認為，柯文哲不太可能無償提供自宅供私人企業使用，「一定是租賃關係」，直批根本是將「選舉補助款」作為私人聚寶盆。

她說，根據房仲網公布周邊大樓3房租金行情，月租金可達6萬4500元，租金報酬率達2.1%，柯文哲若當「包租公」不僅增值保本，更有租金收益，這種總統候選人的選舉補助款用法，令人嘆為觀止。

針對陳智菡將此事類比前總統蔡英文「也有個人辦公室」一說，林延鳳表示，蔡辦已駁斥「從未使用選舉補助款購置不動產」，質疑究竟這是「柯氏騙局」，還是民眾黨高層「集體詐騙」，呼籲檢調應加緊腳步調查所有脈絡，不要讓這個靠選舉賺錢的騙子繼續欺世盜名。（編輯：張銘坤）1130826