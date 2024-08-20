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北士科調查報告初稿6大結論 批招標條件一再放寬

2024/8/20 21:40（8/20 21:51 更新）
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圖為北投士林科技園區T17土地。（中央社檔案照片）。
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市議會北士科專案小組已召開6次會議，調查報告初稿今天出爐，內容涵蓋6大結論和5大建議，直指北市府招標條件一再放寬和3基地合併招標的錯誤決策等。

前台北市長柯文哲任內通過的北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案，外界關注包含新壽投標時免投資計畫書、與T16基地分開招標、降低底價等相關爭議，為釐清真相，台北市議會跨黨派議員組成專案小組進行調查。

專案小組歷經召開6次會議討論，調查報告初稿終於在今天出爐，據了解，報告內容總結6大結論、5大建議。

結論內容包括，台北市政府招標條件一再放寬、為標而標；其次，北市府決策缺乏具體規劃，忽略投資環境限制與時空變化；以及地上權招標改為科技園區，為政策決定，但T17、T18免投資計畫書涉有行政缺失。

還有招商顧問公司起初建議3塊基地分開招標，但北市府決定合併招標，結果看來是決策錯誤；錯誤決策未能有利帶動地方繁榮和增加市庫收入；北市府和元大人壽針對會議說法不一，但當事人都缺席調查會議形成斷點。

調查報告初稿也提出5大建議，像是針對權利金估價，地主權益與投資權益間所採取比例，應適當考量地主權益的鑑價方式；北市府應修正「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，增列保底3成規定，以利日後相關案件有所依循；未來若是政策方向的園區應有投資計畫書，避免得標者有不確定性空間。

建議內容還有，未來針對同類型案件，應多設計一道門檻，不能放任得標者擺爛，且應有懲罰性提前解約機制；招商顧問公司屬民間公司，非議會監督範圍，北市府應檢討有無需要委託招商顧問公司及權利義務如何分際。

專案小組召集人張斯綱今晚告訴中央社記者，目前報告為初稿，內容將北市府當時的決策過程完整呈現，包括前北市府秘書長陳志銘等時任重要官員的說詞，以及過程中決策的變化，並提出相關改善建議。

張斯綱表示，初稿已於今天提交議會調查小組成員審閱，確認內容有無需要增補之處，並待後續舉行會議，並確認調查報告最終版。（編輯：方沛清）1130820

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