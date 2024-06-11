北士科案 新壽指已開工沒要轉移地上權

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）北士科T17、T18地上權案，被指要原狀轉移地上權的新光人壽今天於北市議會調查小組中表示，只是針對條款請教北市府，沒有要轉移，T17、T18也已開工，預估民國118年拿使照。

北士科園區設定地上權案爭議未止，台北市議會北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組今天再開會，並邀請新光人壽說明。

民進黨議員簡舒培質疑，新光人壽得標後，意圖在建物還沒蓋好，也就是還沒取得使用執照前就轉移T17、T18地上權，所以才會在3月拜訪法務局跟地政局，居心叵測；新光人壽協理項程文回應，地上權契約有可以移轉的條款，但要經北市府同意，是針對這條規定請教市府而已。

國民黨議員張斯綱、民進黨議員林亮君皆追問，既然合約明訂要等拿到使照才能轉移地上權，那就直接照合約走，要討論找承辦人即可，不必到局長層級；林亮君並詢問新壽是何時開始評估要轉移。

項程文表示，的確有討論到轉移條款，但只是考慮到各種可能性，不代表一定就要轉移，新壽一定依照合約進行、不會違約。

林亮君指出，新壽從得標到現在，T17、T18土地被閒置，且年初就有許多新壽要轉移地上權的風聲，事關北市府權益與開發案存續，新壽既然得標就必須說明。

項程文強調， T17、T18分別已在今年3月及2月申報開工，因為營造成本不斷攀升，新壽調整開發計畫還要報董事會同意，計畫才延後；目前預計7月會送最新版的計畫書給市府，8、9月遞件設計發包，預計最晚會在地上權契約起始時間，也就是118年初取得使照。

專案小組追問完工之後，新壽要針對哪些產業招租，項程文表示，新光人壽是壽險業，主要是拿不動產出租獲取固定收益、長期穩健經營，招租部分都配合北市府規劃，沒有特別預設、心態開放。

張斯綱指出，如果按產業發展局所說，把智慧醫療相關條件拿掉，到底什麼產業類別可以進駐園區，新壽要再確認清楚；民眾黨議員黃瀞瑩則批評，新壽規劃不完整。

民進黨議員林延鳳詢問新壽要投標這種大案子，是否須經董事會同意、且一級主管都要了解且認同，項程文回「是」。林延鳳問在新壽得標之後，新光集團大公主吳欣盈是否還繼續擔任副總經理，直到被遞補進民眾黨不分區立委。

張斯綱說，因為新壽得標時間點與吳欣盈任副總期間有重疊，想知道吳欣盈有沒有參與此案討論或發表看法。

項程文表示，吳欣盈往政界發展後就沒繼續在新光集團任職，且她本來就不是負責不動產業務，此案與她無關，並強調投標都是依照北市府招標規定辦理，取得T17、T18地上權，公開透明公平合法，沒有任何特殊待遇。

專案小組召集人張斯綱會後接受媒體聯訪表示，如果新壽真的沒想過要轉移地上權，大可直接照合約走就好，既然會詢問相關事宜就表示有意圖，開了這麼多次會，專案小組已逐漸看出事情輪廓，下次預計20日再開會。（編輯：蕭博文）1130611